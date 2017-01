Medicii români care vor să profeseze în Anglia vor plăti o taxă de 410 lire sterline

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat, ieri, că medicii români care vor dori să profeseze în Marea Britanie vor trebui să scoată din buzunar 410 lire sterline, de la 1 aprilie. Suma reprezintă contravaloarea taxei de înregistrare în breasla respectivă. Accesul și exercitarea profesiei de medic în Marea Britanie sunt reglementate de Consiliul Medical General (General Medical Council - GMC), iar aplicațiile de înregistrare pot fi transmise on-line către această instituție. La finalul înregistrării, GMC le comunică aplicanților documentele pe care trebuie să le transmită alăturat cererii. Este vorba de acte de identitate care atestă cetățenia română, diploma de calificare și certificatul de conformitate emis de Ministerul Sănătății din România, certificatul de probitate profesională emis de structurile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, precum și scrisori de recomandare din partea angajatorilor. Dat fiind regimul restrictiv prin care se realizează accesul cetățenilor români pe piața muncii din Anglia, cetățenii români trebuie să intre în posesia unei autorizații de muncă, emisă de Agenția britanică pentru Frontiere. Cât privește înregistrarea, sistemul britanic prevede mai multe tipuri: înregistrarea provizorie, care permite absolvenților să obțină experiența clinică necesară, lucrând sub supraveghere timp de un an, înregistrarea completă, valabilă pentru medicii care au finalizat primul an de pregătire practică și înregistrarea medicilor specialiști, permisă celor care au efectuat o specializare în Marea Britanie sau într-un alt stat al Spațiului Economic European.