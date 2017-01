Medicii nu sunt de acord cu distribuirea medicamentelor pentru HIV/SIDA în farmacii

Ştire online publicată Marţi, 29 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit directorului Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, este important ca pacienții cu HIV/SIDA să își ia medicația din spital. Astfel, ei pot discuta cu medicii lunar, nu doar de două ori pe an, în timpul controalelor periodice recomandate. Streinu Cercel a explicat, în cadrul unui seminar pe tema HIV/SIDA: „Boala implică multe probleme de ordin psihic, de la reacțiile adverse ale unora dintre medicamente, la alte probleme sociale și de percepție a bolii, astfel că este extraordinar de importantă discuția cu un medic și cu un psiholog, iar asta se întâmplă numai în spital. La farmacie n-o să-i întrebe nimeni ce mai fac. Apoi, este foarte important să fie analizate tot timpul efectele medicamentelor, pentru că virusul este extrem de subversiv și poate deveni rezistent la medicamente. Bolnavii de HIV/SIDA iau combinații de substanțe, ajungând astfel să ia zeci de pastile pe zi și pot chiar să înceapă să refuze medicația”. Decizia Ministerului Sănătății de a distribui medicamentele acestei categorii de bolnavi a intrat în vigoare în primăvara acestui an, însă a fost dezaprobată și de organizațiile pacienților HIV/SIDA. Organizațiile au reclamat, între altele, nerespectarea dreptului la confidențialitate și riscurile de ordin social la care se expun pacienții la procurarea medicației din farmaciile cu circuit deschis.