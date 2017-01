Medicii lipsesc din cabinete, nu şi de pe statele de plată

La Spitalul din Băneasa

Medicii lipsesc din cabinete, nu și de pe statele de plată

Teoretic, la Centrul de Sănătate Băneasa nu ar trebui să fie motive de nemulțumire: în schema de personal sunt cuprinși șapte medici, există majoritatea dotărilor necesare - că doar nu poate nimeni să le aibă pe toate! -, spațiu este suficient, iar an de an se mai repară câte ceva, după posibilități. În teorie, căci realitatea se prezintă sumbră. Sărăcia și-a spus cuvântul și în zona orașului Băneasa, astfel că puțini sunt cei care au un loc de muncă stabil și, în consecință, contribuțiile la asigurarea de sănătate plătite la zi. „Oamenii nu sunt asigurați, motiv pentru care nu sunt înscriși la un medic de familie. Așa că vin la noi, la Urgență”, spune dr. Dan Mihai Niculescu, managerul Centrului de Sănătate din Băneasa. Prin urmare, de pacienți nu se duce lipsă; medicii sunt cei care se lasă așteptați. Ispitiri cu promisiunea unor apartamente În toamna lui 2008, a fost scos la concurs câte un post pentru rezidenți la fiecare dintre cele patru secții ale instituției - Pediatrie, Obstetrică - Ginecologie, Psihiatrie și Boli Interne -, și, în mod neașteptat, toate au fost ocupate. „În organigramă figurează că avem șapte medici, număr care ar fi sufi-cient. Dar cei patru medici rezidenți sunt plecați la cursuri, prin țară, iar în unitate lucrează, efectiv, trei pensionari și un specialist de boli interne care vine o dată pe săptămână de la Constanța. Rezidenții ar trebui să se prezinte la Băneasa după terminarea studiilor, adică peste patru ani, dar rămâne de văzut câți dintre ei vor veni într-adevăr”, a specificat șeful centrului, conștient de problemele întâmpinate. „Zona este retrasă, îndepărtată de Constanța, nu au locuințe și nici unde să se distreze”, a enumerat dr. Dan Mihai Niculescu. Autoritățile locale susțin că soluții pentru atragerea medicilor sunt și se preocupă să le realizeze. „Vrem să creăm condiții pentru a-i atrage pe medici la Băneasa. Am discutat cu administrația Centrului de Sănătate și ar fi o idee ca pe terenul viran din spatele Secției de Psihiatrie să fie construit un bloc de locuințe pentru medici. Până când va fi realizat, intenționăm să închiriem două sau trei apartamente în oraș pe care să le punem la dispoziție cadrelor medicale ca locuințe de serviciu”, a afirmat Gelu Iordache, primarul orașului Băneasa. Acum, depinde de doctori să manifeste interes, căci distanța rămâne un inconvenient care nu poate fi înlăturat, aspect admis și de dr. Florian Stoian, medicul de interne care în fiecare marți îi consultă pe bolnavii din zonă. „Merg o dată pe săptămână și consult aproximativ 20 - 25 de pacienți. Le fac ecografii și pe mulți dintre ei îi iau și la Constanța, pentru că nu pot fi internați acolo. Sper ca în curând să putem deschide Secția de Interne, care este dotată corespunzător. Dar până nu va fi un medic permanent, pentru a le putea urmări evoluția, nu pot fi internați în secția respectivă. Eu fac drumul spre Băneasa din pasiune, dar și pentru că m-am născut acolo, dar este greu de crezut că vor dori medicii să vină acolo, dată fiind distanța considerabilă”, ne-a mărturisit dr. Stoian. Din lipsă de personal, managerul face tot ce se poate: și pe ortopedul, și pe moașa. „În instituție nu se execută intervenții chirurgicale, dar nașterile nu putem să le refuzăm, pentru că femeile vin în ultimul moment. Numai de la începutul anului au născut la noi șase femei, iar în ultimul trimestru al lui 2008, 11 paciente”, a arătat dr. Niculescu. Un cadavru a „explodat“ în morga de la Băneasa Problemele nu se limitează la lipsa medicilor, ci ar mai fi nevoie și de niscaiva investiții. „Avem majoritatea dotărilor, pentru că le-am obținut de la Crucea Roșie din Germania. Ar mai trebui un frigider pentru morgă, căci nu avem unde să ținem morții până vin medicii legiști. Am tot încercat să achiziționăm unul, dar am întâmpinat dificultăți. În mod normal, frigiderele mortuare au câte 10 sertare, dar pentru Băneasa ar fi prea mare. Unul cu două sertare ar fi suficient, dar se poate face doar pe comandă, din străinătate”, a arătat managerul unității sanitare. Pentru achiziționarea lui, sunt necesari 40.000 lei. Iar necesitatea unui astfel de aparat frigorific este stringentă, căci au apărut deja incidente mai puțin plăcute: în urmă cu doi ani, un cadavru în putrefacție, găsit pe câmp și ținut apoi câteva zile în morgă, a „explodat” în momentul în care medicul legist a încercat să efectueze necropsia. În prezent, morga Centrului de Sănătate Băneasa funcționează fără autorizații - iar termenul „funcționează” este impropriu, căci în încăpere nu se găsește decât o masă, pe care sunt ținuți morții până la sosirea medicului legist. Autoritățile locale și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța susțin că sunt în căutarea unor remedii pentru neajunsurile materiale de la acest centru. DSP Constanța a trimis, la începutul săptămânii, o adresă conducerii unității sanitare de la Băneasa prin care a solicitat enumerarea tuturor aspectelor unde au nevoie de sprijin. O altă solicitare a venit și din partea Consiliului Local Băneasa. „Trebuie înlocuit acoperișul, pentru că a tot fost peticit, trebuie refăcute aleile și ar mai fi necesară și o mașină de spălat pentru bolnavii de la Secția de Psihiatrie”, a fost răspunsul managerului spitalului pentru ambele adrese.