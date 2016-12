Medicii ginecologi sabotează Spitalul Judeţean

Interviu cu dr. Victorian Păștilă, șeful Secției de Ginecologie

Medicii ginecologi sabotează Spitalul Județean

Înființarea a două maternități private în Constanța nu a lăsat cea mai mare unitate sanitară fără clientelă. Dr. Victorian Păștilă, șeful Secției de Ginecologie din Spitalul Județean, vorbește, într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, despre condițiile în care se naște în această unitate, dar și despre ce mai trebuie făcut. Reporter: În Constanța sunt două spitale de ginecologie private. În aceste condiții, mai este solicitată secția din cadrul Spitalului Județean? Victorian Păștilă: Da, avem un număr mare de nașteri. De exemplu, de la începutul anului și până în prezent sunt peste 430 de nașteri, dintre care aproximativ 35 sunt nașteri premature. Mare parte dintre copiii născuți prematur au fost recuperați și sunt în tratament pe secția de neonatologie. Vin multe cazuri grave din teritoriu, trimise de la spitalele din Mangalia, Medgidia sau Cernavodă, care trebuie rezolvate, unele în regim de urgență, la Spitalul Județean. Rep.: Dar de la maternitățile private vă vin cazuri? V.P.: Au venit și paciente cu complicații, trimise de la maternitățile private. E drept, nu au fost multe, dar au fost. Au fost cazuri care au necesitat tratament timp de cinci - șase zile, fie mamele, fie copiii. În mod normal, aceste spitale trebuie să aibă terapie intensivă, dar pentru că nu au, când este nevoie, este chemată ambulanța, iar pacientele sunt aduse la Spitalul Județean, unele direct la STI. Deocamdată, nu există un protocol între spitale, dar avem în vedere. Nicio infecție spitalicească Rep.: Când va fi terminată renovarea secției? V.P.: La sfârșitul anului trecut a mai fost renovată aproximativ o treime din secție, astfel că au mai rămas vreo opt saloane care nu au fost reabilitate. Dar avem promi-siunea că în primăvară vor fi și acestea renovate. De altfel, trebuie menționat că, de aproximativ patru luni, nu a mai fost înregistrată nicio infecție intraspitalicească în secție. Și nu pentru că nu au fost raportate; au fost prelevate probe, realizate analize, însă nu au fost detectate infecții. Saloanele sunt curate, sunt aranjate, băile la fel. Sunt însă și câteva care nu au fost reabilitate, dar pentru care soluția este dărâmarea pereților, rearanjarea. Pacientele sunt mulțumite. Am făcut și câteva chestionare, în care femeile au spus că sunt încântate. Și nu sunt numai paciente din pătura săracă a societății, sunt și femei cu școală, care au renunțat la clinicile particulare. Eu le înțeleg pe femei, naști o dată sau de două ori în viață și vrei să ai condiții. Dar acum sunt condiții și în Spitalul Județean. Să nu se înțeleagă că trebuie neapărat să vină la noi. Avem paciente. Ba chiar suntem la limita care ne permite să facem o dezinfecție adecvată între internări. Este obligatoriu ca după externarea unei paciente salonul să fie curățat. De altfel, vă spun o chestie, pe care puteți să o scrieți: acum câțiva ani, darea în folosință a sectorului 1 de la etajul 7, după ce a fost modernizat, a fost făcută cu întârziere pentru a se deschide mai întâi clini-cile private. Atunci au fost discuții mari între noi (n.r. medici), până ne-am certat și nu au avut ce face, au trebuit să-l dea în folosință. Și pe site-ul spitalului puteți să citiți ce scrie o pacientă: cum a fost urmărită de anumiți medici, până în ultima lună și când aproape să nască i s-a spus că aici nu sunt condiții. I s-a spus că femeile stau câte două în pat, că nu avem antibiotice și materiale. Așa au spus oameni din spital. Eu le-am spus la raportul de gardă să facă ce vor, să le ducă la clinicile private, dar să nu mintă, căci nu este așa. Până la urmă, femeile merg unde le place. Rep: Pentru saloanele de tip rooming-in (n.r. nou-născuții sunt puși în saloane, alături de mame) se plătește? V.P.: Inițial au fost stabilite niște tarife, dar acum nu costă nimic. Sunt femei care vin și ne spun că plătesc oricât, dar vor să stea separat. Noi le spunem că nu le costă nimic, vor sta separat. Cât poți să pui tarif, 100 de lei pe noapte? Din banii pe care îi strângeam, tot nu puteam să facem mare lucru. Așa, cel puțin avem satisfacția că femeile pleacă mulțumite. Motive de nemulțumire - sala de travaliu și aparatura Rep.: Ce proiecte aveți, ce ar mai trebui realizat în secție? V.P.: Avem un sector pe care nu am reușit încă să-l punem la punct așa cum trebuie. Este vorba de sala de travaliu. Sunt multe nașteri, nu avem separeuri pentru pregătire, este o sală mare cu cinci paturi. Am paravane, dar tot nu arată bine. Este înghesuit, nu poți să te miști, trebuie să te plimbi cu cardiotocograful (n.r. aparat care monitorizează bătăile inimii fătului). Avem în plan să mutăm mamele cu nou-născuți prematuri în alt sector și în cele două sau trei saloane care se eliberează să facem alte săli de travaliu. Rep.: Dar în ceea ce privește personalul medical și apara-tura, sunt lipsuri? V.P.: Medici sunt la limită, dar personal mediu este suficient, ba chiar foarte bine pregătit. În ceea ce privește aparatura, am solicitat cardiotocografe, truse de intervenție chirurgicale, mese ginecologice, lămpi sciatilice. Nu sunt deficiențe mari, la ecografe stăm mai prost. Avem două, cu care ne descurcăm un pic mai greu, căci alte două sunt la reparat. Și cardiotocografele se defectează repede, de aceea am mai solicitat, sperăm să ne fie aprobate de minister. Din când în când, vă spun cu jumătate de gură, ne mai lipsesc și ceva medicamente, dar în două-trei zile ne sunt aduse. De asemenea, avem vaccinuri pentru RH-negativ suficiente până după jumătatea anului.