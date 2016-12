Medicii de familie din mediul rural nu se implică în promovarea donării de sânge

Pentru a venit în sprijinul dona-torilor, reprezentanții Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța organizează, lunar, o serie de deplasări în județ în cadrul unei caravane mobile de colectare de sânge. Intenția este de a-i scuti pe potențialii donatori de drumul costisitor către sediul din municipiul Constanța, dar și de a promova beneficiile pe care le aduce donarea de sânge celor care se află în suferință. Caravana prin județ nu a avut însă efectul scontat, pentru că numărul celor care s-au prezentat a fost foarte mic. La o asemenea acțiune donează sânge, în medie, până în 15 persoane - dar în astfel de situații deplasarea este considerată ca fiind încununată de succes. Sunt și localități în care vine doar un donator sau nici unul. La Mihail Kogălniceanu au donat sânge trei persoane Cauza indiferenței populației este pusă de medicii de la Centrul de Transfuzii pe seama nepăsării autorităților locale sau a membrilor comunității, care ar putea sprijini diseminarea informațiilor privind colectarea de sânge. „În primul rând, trebuie să ni se pună la dispoziție un spațiu în care să se desfășoare colectarea de sânge, dar avem și surprize neplăcute când aflăm în ultimul moment că nu a fost găsit un astfel de spațiu. De exemplu, săptămâna în curs nu ne-am mai deplasat în comuna Nicolae Băl-cescu tocmai din acest motiv, a afirmat dr. Alina Do-brotă, director al Centrului de Transfuzii Sanguine. Dificultăți pune și lipsa de implicare a medicilor de familie sau a preoților, care au pârghiile necesare pentru promovarea acțiunilor. „Medicii de familie din numeroase localități nu au vrut să se implice sub nicio formă. Era nevoie doar să-i informeze pe oameni că urmează să ajungă caravana în comună și să o promoveze, dar nu s-au implicat. La Mihail Kogălniceanu am re-nunțat să mai mergem din acest motiv. Autoritățile locale ne-au pus la dispoziție un spațiu în Centrul de Permanență, dar au venit să doneze sânge doar trei oameni, iar ultima dată nu a mai venit nici unul”, a mai spus medicul specialist. De asemenea, reacții similare au existat și în Cogealac, Ostrov și Băneasa. În ultimul caz și-a spus cuvântul și analfabetismul localnicilor, știut fiind că pot dona sânge doar cei care pot înțelege ceea ce semnează. Caravana de colectare a ajuns în 18 localități Pe de altă parte, un interes deosebit, atât din partea comu-nității, cât și a autorităților a fost înregistrat la Mangalia, unde se recoltează aproximativ 70 de unități de sânge la fiecare deplasare și la Cobadin, unde se prezintă de fiecare dată apro-ximativ 40 de persoane. Până în prezent, cadrele medicale de la CRTS Constanța au ajuns în 18 localități, iar printre cele unde acțiunea a avut „succes” se numără Comana, Medgidia, Cernavodă, Nicolae Bălcescu, Mangalia și Negru - Vodă. Pentru 2009 sunt în plan deplasări la Topraisar, Deleni, Mihai Viteazu și Independența, în speranța că în părțile retrase ale județului va exista un interes mai ridicat pentru donarea de sânge. 40 de unități cu sânge, recoltate pe zi Reprezentanții Centrului de Transfuzii Sanguine arată însă că, per total, numărul donatorilor de sânge este în creștere comparativ cu anii trecuți. În primele trei luni a fost constatată o creștere cu 30% a colectării de sânge față de perioada similară din 2008. „Creștere accentuată a fost în lunile ianuarie și februarie, iar de la începutul lui martie avem o medie de 40 de unități recoltate pe zi”, a declarat dr. Alina Dobrotă. În consecință, la ora actuală, există rezerve din toate grupele de sânge și tipurile de Rh. „Nu avem trombocite din toate grupele de sânge, dar cum acestea nu pot fi păstrate decât cinci zile, nici nu avem nevoie”, a adăugat medicul.