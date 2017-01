Medici sancţionaţi cu avertismente în cazul adolescentei de 15 ani moarte în urma avortului

Medici sancționați cu avertismente în cazul adolescentei de 15 ani moarte în urma avortului

Doi medici au fost sancționați cu avertismente scrise, iar asistentele de pe Secția de Obstetrică - Ginecologie II vor fi anchetate disciplinar, în cazul adolescentei de 15 ani, care a decedat, săptămâna trecută, din cauza unui chiuretaj realizat în secția respectivă. Sancțiunile au fost hotărâte de Consiliul Medical, întrunit la nivelul Spitalului Județean pentru a analiza modul în care a fost supravegheată și tratată minora. La doar o zi după decesul minorei Hulia-Rabia Sadula, care a survenit în urma efectuării unui chiuretaj, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța decidea să rezilieze contractul de colaborare în baza căruia dr. Hany Riad, medicul ginecolog de naționalitate egipteană, efectua gărzi în unitatea sanitară. Pentru analizarea cazului și a modului în care a fost urmărită pacienta de la internare, până când a murit, a fost întrunit și Consiliul Medical al spitalului, iar în cadrul conferinței de presă de ieri, dr. Dan Căpățână, managerul SCJU, a prezentat concluziile acestui for. Astfel, membrii consiliului au decis sancționarea cu avertisment scris a dr. Snejana Sîmboteanu, medic ginecolog în cadrul Unității de Primiri Urgențe, pentru că a consemnat în foaia de observație că ar fi examinat pacienta și că avea o sarcină cu mult mai mică decât starea reală (14 săptămâni, în loc de cinci luni, cum s-a stabilit la necropsie). În fapt, „din declarația ulterioară, dată în scris, reiese că nici nu a consultat pacienta, care s-ar fi prezentat direct pe secție, dar acest lucru nu este consemnat în foia de observație”. Chiuretaj realizat fără medic anestezist Tot cu avertisment scris a fost sancționat și dr. Lazăr Irimiea, medic șef al Secției de Obstetrică - Ginecologie II, pentru că „efectuarea gărzilor de către medicii specialiști din afara SCJU se face cu acordul și pe răspunderea medicului-șef al secției”. Cât privește culpa dr. Hany Riad, cel care a efectuat chiuretajul, Consiliul Medical a stabilit: „Dr. Hany Riad nu a recomandat de la internare analize curente (hemogramă, coagulogramă) și nu a efectuat ecografie abdominală pentru a preciza vârsta exactă a sarcinii. Nu a raportat acest caz special (sarcină la o mamă de 15 ani) medicului șef al gărzii. A efectuat chiuretajul uterin fără a fi asistat de un medic anestezist. În timpul manevrei de chiuretare s-a produs plaga ce a perforat uterul și a determinat hemoperitoneu masiv (n.r. prezența sângelui în cavitatea peritoneală), șoc hemoragic și decesul pacientei. Pentru toate aceste motive, dr. Hany Riad este culpabil, iar cazul a fost înaintat Comisiilor de malpraxis de la nivelul Direcției de Sănătate Publică și Colegiului Medicilor”. Nici asistentele de pe secția mai sus amintită nu și-au făcut datoria, după cum au consemnat aceiași membri ai forului: „Asistentele nu au consemnat în foaia de observație evoluția pacientei între orele 13.40 și 22,40, se va declanșa anchetă disciplinară și vor fi propuse pentru sancțiune asistentele de sector, din ambele ture”, se mai precizează în raportul întocmit de președintele Consi-liului, dr. Liliana Tuță. Dr. Lazăr Irimiea va contesta sancțiunea primită Medicul-șef al secției unde s-a petrecut tragedia, dr. Lazăr Irimiea, consideră că sancționarea lui este un abuz și a afirmat că se va adresa instanței de judecată. „Mă surprinde această decizie și consider că este un abuz. Medicul-șef este în secție până la ora 14,00, după care activitatea de suprave-ghere o preia șeful de gardă, care era, în ziua respectivă, dr. Mircea Cucu. Consider că sancțiunea este ilegală și voi da Spitalul Județean în judecată, pentru a o contesta. Nu am fost chemat de conducere, mi s-a cerut un raport medical, dar pe care nu l-am întocmit încă pentru că nu am notele explicative de la medicii implicați în caz”, ne-a declarat specialistul. Cât privește acordul pentru efectuarea gărzilor, dr. Irimiea a subliniat că inclusiv conducerea spitalului și-a dat acordul pentru ca medicul egiptean să lucreze în unitatea sanitară. „Dr. Hany Riad este un medic bun, pregătit, căruia nu am avut ce să-i reproșăm, nici eu, nici dr. Luminița Popescu-Albotă, cea care îmi ține locul când nu sunt. Conducerea spitalului de ce nu întreabă medicul-șef cum funcționează secția în sistem de avarie, înainte să aprobe concediile medicilor?”, a mai spus medicul-șef.