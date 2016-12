Medgidienii, premiaţi cu cadouri pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Medgidienii, premiați cu cadouri pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum” face cadouri locuitorilor din Medgidia care colectează deșeurile selectiv. Cadourile vin sub formă de pliculețe, umplute cu semințe de flori. „Acestea vor fi plasate în cutiile poștale ale locuitorilor din Medgidia, și nu sub tradiționalul brad de Crăciun. Darurile vin cu instrucțiuni de folosire și cu un mesaj eco, realizat în spiritul sărbătorilor de iarnă”, a declarat, pentru „Cuget Liber, Ramona Crângașu, purtătorul de cuvânt al Mare Nostrum. Pliculețele-cadou au fost făcue de voluntarii organizației și vor fi distribuite, în Medgidia, în cadrul Campaniei de conștientizare privind colectarea selectivă a deșeurilor. „Sunt 200 de cadouri handmade ce vor fi oferite locuitorilor din Medgidia. Voluntarii noștri vor ieși pe teren pentru a distribui pliculețele cadou. Acestea au fost realizate din materiale reciclabile, tocmai pentru a sublinia importanța colectării selective și a arăta locuitorilor din Medgidia că există materiale care pot fi refolosite. De asemenea, încurajăm și com-portamentele eco, oferind semințe de flori, susținând, în acest fel, ideea privind dezvoltarea durabilă”, a precizat Andreea Ionașcu, coordonator proiect. Campania de conștientizare privind colectarea selectivă a deșeurilor se află în cea de-a 10-a săptămână de implementare. Până în acest moment, 30 de voluntari din Constanța și Medgidia au acționat în trei zone ale municipiului, în opt acțiuni consecutive door to door și două evenimente publice. Peste 1.000 de persoane au fost informate în cadrul acestui proiect.