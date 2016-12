Mazăre mai inventează o taxă specială pentru staţiunea Mamaia

6

Lucia are dreptate

Partidele de stanga in general,nu au nevoie de o clasa mijlocie prospera.La noi toti sunt fesenisti,noi nu avem un partid de dreapta.Samanta partidelor de dreapta a fost starpita de Ion Iliescu.(vezi Coposu ,etc) Saracia trebuie alimentata.Ignoranta trebuie intretinuta. Cetateanul este obligat sa depida de "ajutoare sociale". Un om informat,un om educat nu poate sa voteze un analfabet in conducerea statului sau in Parlament.Un om care poate sa castige bine nu sta la mana lui Mazare. Asta este regula de aur a social-democratiei romanesti Sub masca ajutoarelor pentru saraci politrucii social-democrati castiga alegerile.Vreti un exemplu ? 50% din populatia Constantei primeste ajutoare sociale intr-o forma sau alta. Intrebare:Constanta este orasul saracilor ? Foametea din anul 1947 a fost alimentata de comunisti.Romanul trebuia sa inteleaga ca Dumnezeul lor este Gheorghe Gheorghiu Dej.Azi trebuie sa intelegem ca Dumnezeul nostru este Mazare@Co.