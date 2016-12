Mazăre le scrie constănţenilor: Ce se va face în Constanţa în 2015

Mazăre le scrie constănțenilor: Ce se va face în Constanța în 2015

Păstrând tradiția anilor anteriori, primarul Radu Mazăre a ținut să le trimită, și la finele lui 2014, o scrisoare tuturor constănțenilor. Edilul enumeră atât reușitele, cât și eșecurile din 2014.„Din păcate, la fel ca în viață, sunt în existența orașului nostru câteva probleme care nu au putut fi rezolvate încă și pentru care sunt mâhnit, dar vă promit că anul viitor le dau de cap”, își începe Mazăre epistola către constănțeni. „Programul de asfaltare a fost întrerupt din motive independente de voința primăriei și nu a existat timpul necesar pentru a finaliza o nouă licitație. În ceea ce privește acțiunile suplimentare pe care municipalitatea le dorea de la Portul Constanța, nu numai că nu le-am obținut, dar le-am pierdut și pe cele pe care le aveam. Odată cu cele 20 la sută din acțiunile deținute la Administrația Porturilor Maritime Constanța din 2008, cu toții am pierdut și banii aferenți, aproximativ 2,5 milioane de euro anual. Am pierdut acțiunile și banii ca urmare a demersului întreprins de un senator PDL - PNL, care a solicitat la Curtea Constituțională anularea legii prin care dețineam respectivele acțiuni. Nici proiectele pentru locuințele sociale și șoseaua de coastă nu le-am putut demarat întrucât, deși am avut finanțarea, nicio firmă nu s-a prezentat la licitațiile de con-struire, probabil de teama unor eventuale anchete”, explică primarul Constanței nerealizările din 2014.Speranțe că în 2015 va fi mai bineMazăre susține că există însă și lucruri care s-au realizat și sunt speranțe că în 2015 va fi mai bine. „În 2014, am avut însă și realizări importate pentru Constanța: Faleza de la Cazino, Piața Ovidiu, cele trei pasarele din Mamaia și o aripă nouă a Căminului de bătrâni. Avem în lucru și vom finaliza anul viitor reabilitarea zonei peninsulare, promenada din stațiunea Mamaia, o parcare etajată în zona Cazinoului din Mamaia, Parcul Carol I, Podul IPMC; în plus, suntem în plin proces de plantare a 30.000 de arbori”, adaugă Mazăre.Primarul ne asigură că, anul acesta, nu vom plăti mai mult la impozite și că se va debloca asfaltarea și reabilitarea străzilor și trotuarelor și că vor fi reluate licitațiile pentru Șoseaua de Coastă și extinderea campusului „Henri Coandă”. „În 2015, impozitele vor rămâne aceleași. În schimb, cu ajutorul Guvernului României, am reușit să reducem prețul gigacaloriei de la 358,54 de lei la 310 lei și să creștem substanțial atât valoarea ajutoarelor de încălzire, cât și pe cea a tranșelor pentru care se alocă. Tot în 2015, vom reporni programul de asfaltare, urmând să lucrăm dublu, pentru a recupera lucrările nerealizate în 2014. O prioritate o vor constitui trotuarele, parcările dintre blocuri, sensurile giratorii și noua stradă Eduard Caudella, din cartierul de locuințe pentru tineri - zona Baba Novac. Din bani guvernamentali vor începe lucrările la Cazinoul din Constanța, precum și la o sală polivalentă și un bazin olimpic de înot în zona Badea Cârțan. Având finanțarea asigurată, reluăm licitațiile și sperăm să avem constructori pentru a începe lucrările atât la Șoseaua de Coastă, cât și la etapa a doua a locuințelor sociale din cartierul «Henri Coandă». Vom demara și un amplu proiect pentru reabilitarea și con-struirea unor locuri de joacă”, a mai amintit primarul în scrisoarea către constănțeni.Pagină Facebook pentru sesizări și consultăriMazăre nu încheie până nu amintește de noua pagină de Facebook a Primăriei Constanța, lansată recent, și unde vor fi organizate consultări pentru a înțelege mai bine nevoile și dorințele cetățenilor. „Programele sociale și de sprijin ale celor în nevoie vor rămâne neschimbate. Deși există unele persoane care comentează și critică, eu cred că bătrânii, copiii și cei bolnavi sau neajutorați trebuie să fie ajutați, așa cum ne îndeamnă Dumnezeu. Dragostea de oameni este cel mai minunat dar. Să nu-l risipim!”, concluzionează primarul Radu Mazăre.