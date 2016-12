Situație inedită la Mangalia

Maternitate cu program de ... gravidă. Pacientele nu au voie să nască după ora 16

Situație fără precedent la Spitalul Municipal din Mangalia! Gravidele cărora li se „împlinește sorocul“ nu mai pot naște în cadrul unității sanitare pentru că linia de gardă se închide după ora 16. Situația a fost creată de lipsa moașelor care să asiste la naștere gravidele, dar și de faptul că multe dintre femeile care ajung la acest spital nu sunt în evidența medicilor.Lipsurile sistemului sanitar își pun încă o dată amprenta pe spitalele din țară și, implicit, se răsfrâng asupra pacienților, având în vedere că multe dintre spitale nu au suficienți medici, ori materiale sanitare, sau nici una, nici alta. Un astfel de caz este înregistrat la Spitalul Municipal Mangalia și resimțit din plin de gravidele care trebuie să nască în curând.Concret, unitatea sanitară nu va mai putea asigura asistența la naștere după ora 16,00, având în vedere faptul că spitalul a rămas fără două dintre moașele care lucrau pe tura de noapte. Managerul unității sanitare susține că gravidele vor fi redirecționate către Spitalul Județean Constanța, spital cu care a fost încheiat un acord de colaborare.„Trebuie să spui și ce lipsuri ai în spital, iar noi vrem să fie foarte clară această situație! În Spitalul Municipal Mangalia nu există linie de gardă pe obstetrică și nu a existat niciodată pentru că am fi avut nevoie de cel puțin 5-6 medici pentru asta. Situația din prezent a fost creată de faptul că ne-au plecat două moașe și că după ora 16,00 nu vom mai putea asigura asistența la naștere pentru gravidele care vin din localitățile învecinate și care nu sunt în evidența medicilor din spital. Adică, noi informăm aceste gravide că e mult mai bine pentru ele să fie luate în evidența unui medic de familie și apoi în evidența unui medic ginecolog din spital care sigur se va deplasa la unitatea sanitară și după ora 16,00, dacă gravida trebuie să nască. Oricum au venit două astfel de cazuri în ultima perioadă, deci nicio gravidă nu rămâne neasistată, iar medicii își fac în continuare datoria.Problema se pune că nu pot obliga medicii să vină la spital la orice oră din zi și din noapte, mai ales dacă nu sunt fidelizați de paciente.Acestea nu vor fi însă în pericol pentru că am încheiat un protocol de colaborare cu Spitalul Județean Constanța și ele vor fi preluate de medicii de acolo pentru nașteri. Am anunțat și Direcția de Sănătate Publică și Serviciul de Ambulanță pentru a le facilita accesul la servicii medicale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Liviu Mocanu, managerul Spitalului Municipal Mangalia.„Din 43 de medici din spital, doar 6 sunt din Mangalia!“Tot managerul instituției din Mangalia spune că, deși multe posturi sunt scoase la concurs în cadrul spitalului, nu s-au înghesuit prea multe cadre medicale să facă naveta, iar medicii care lucrează deja în spital nu pot face mai mult de 5-6 gărzi pe lună.„În prezent, pe obstetrică-ginecologie avem 4 medici care lucrează pe secție. Putem spune că suntem acoperiți, având în vedere că sunt spitale care nu au medici deloc.Pe de altă parte, trebuie spus că din 43 de medici câți avem în spital, doar 6 sunt din Mangalia. Nu putem face mai mult decât să scoatem la concurs posturile și să sperăm că se vor găsi doritori care să vină să lucreze. La o medie de 5-6 gărzi pe lună, medicii trebuie motivați să vină la spital, iar condițiile nu sunt tocmai bune!De exemplu, am mai încheiat un protocol cu Spitalul Județean Constanța pentru a trimite la ei o asistentă pe neonatologie care să capete experiență și alte trei de pe obstetrică. Acestea vor învăța mai ales cum să se descurce cu copiii născuți cu probleme. Vom încerca să acoperim necesarul până când se vor ocupa toate posturile disponibile”, a completat managerul.