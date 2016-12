Mașinile cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță în 2013

31 Decembrie 2013

Anul acesta, Organizatia germana Euro NCAP a publicat rezultatele testelor de siguranta efectuate pe 33 de autoturisme noi, dintre care opt au obtinut 4 stele si unul 3 stele, printre acestea se numara si modele BMW, Mercedes-Benz, Dacia.Numarul de masini testate a scazut anul acesta de la 36 de unitati in 2012 si 53 de unitati in 2011, in contextul in care producatorii auto si-au amanat planurile de a lansa modele noi pentru ca piata auto nu da semne de revenire, scrieTop 5 masini cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță Euro NCAP în 2013:Loc 5: BMW i3 - 86% protectie adulti, 4 steleLoc 4: Dacia Sandero - 80% protectie adulti, 4 steleLoc 3: Mercedes Citan Kombi - 79% protectie adulti, 4 steleLoc 2: Volkswagen T5 - 79% protectie adulti, 4 steleLoc 1: Nissan Evalia - 68% protectie adulti, 3 stele