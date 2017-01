Maşinăria de autorizaţii de construcţie, zdruncinată din temelii!

2

Pedepsirea celor vinovati

Dl. avocat ,vrem pedepsirea celor vinovati ptr aceste fapte.Mergeti la DNA Bucuresti si depuneti memorii si plangeri, mergeti la ANAF in Bucuresti si cereti sa fie verificate toate aceste firme care au construit ilegal,incepand de la firmele de imobiliare pana la cele care au construit. Sfatul meu este sa mergeti direct la Bucuresti,ptr ca cei din Constanta ori sunt incompetenti ori sunt corupti.Acest non-combat al celor de la DNA Constanta impotriva coruptilor din Primarie,CJC, ABADL etc ma duce cu gandul la interviul acordat de Kovesi , cand a afirmat ca exista corupti si printre procurorii DNA. PS.Ati vazut cat timp le-a trebuit celor de la DNA cu Papari de la ABADL.A trebuit sa fie o revolta a cetatenilor si turistilor cu postarea pozelor si filmelor pe net ,ptr ca procurorii DNA C-ta sa se duca in control la ABADL.Pana acum,cu toate ca presa constantean a tot scris despre neregulile si matrapazlacurile de la ABADL, facute de Papari si gasca lui de corupti,iar procurorii DNA C-ta au facut non - combat.De ce?