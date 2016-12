Marks & Spencer închide magazinele din România

Ştire online publicată Marţi, 08 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Marks & Spencer va închide cele șase magazine din România, piața locală fiind alături de alte nouă țări pe lista celor unde compania renunță la operațiuni.„Marks & Spencer propune închiderea tuturor celor 53 magazine aflate integral în proprietatea sa pe zece piețe, inclusiv zece magazine în China și șapte în Franța, precum și a magazinelor sale din Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia, Slovacia, Olanda, Belgia și România", spun oficialii companiei.Pe piața locală compania a intrat în anul 2000, fiind unul dintre primii retaileri care și-au pus România pe hartă. Inițial britanicii au venit în sistem de franciză pentru ca ulterior să vină direct. Acum compania are șase magazine, patru în București și câte unul în Iași și Constanța. În total acestea angajează 101 persoane.„Având în vedere analiza cuprinzătoare a activității internaționale a grupului, am efectuat o evaluare aprofundată a activității noastre din România și a oportunităților de creștere pe termen lung pentru Marks & Spencer pe piață. Analiza noastră a arătat că în ultimii cinci ani am avut mari dificultăți în a atinge pragul de rentabilitate și nu mai putem continua activitatea din România", spune Jonathan Glenister, director regional pentru Europa, China și India în cadrul Marks & Spencer.Retailerul a obținut anul trecut afaceri de 32 mil. lei cu pierderi nete de 8 milioane de lei, scrie dcnews.ro