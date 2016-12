Marile descoperiri sunt ţinute secret de frica hoţilor. „O minune a lumii a ajuns un dezastru” VIDEO

Marile descoperiri sunt ținute secret de frica hoților. „O minune a lumii a ajuns un dezastru” VIDEO

Ştire online publicată Luni, 12 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Speologii tin secret descoperirile lor pentru a-i tine departe pe hoti. Jurnalistii PRO TV Rares Nastase si Sergiu Matei au avut sansa sa vada dovezi din vremea omului preistoric, dar si vestigii umane din vremea tracilor, care vorbesc despre ritualurile acelor vremuri.Sunt comori pe care statul roman e incapabil sa le conserve si sa le arate lumii intregi. In goana dupa oase valoroase pe piata neagra, hotii devasteaza pesterile, cu sapaturi haotice.In pestera Meziad nici nu e foarte greu sa patrunzi in siturile arheologice. Traseul catre lumea fosilelor dovedeste ca braconierii au cunostinte de speologie, sau folosesc drept ghizi oameni cu pregatire in pesteri. De multe ori, acestia sunt extrem de bine documentati.Intr-un astfel un loc, in mod normal, nu ar trebui sa intre nimeni, sa fie conservat si doar specialistii sa vina si sa il puna in valoare. Ori, din pacate, nu se intampla asa. Citeste mai departe…