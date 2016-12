Marian Mitrea şi-a dat demisia din funcţia de director de la Apele Române

Marian Mitrea și-a dat demisia din funcția de director de la Apele Române

Directorul Administrației Bazinale Apele Române Dobrogea Litoral, democrat-liberalul Marian Mitrea, și-a dat demisia din funcție. El a fost numit director al ABADL în urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate.„In tot acest timp, am invatat multe despre acest domeniu al apelor, dar, in acelasi timp, am reusit sa transmit o rigoare a muncii si a lucrului bine facut. Nu am abdicat, in toti acesti ani de la cateva principii dupa care m-am ghidat in viata mea. Este vorba de seriozitate, de profesionalism si de competenta. Sper ca aceste principii sa ramana implementate in randul angajatilor ABA Dobrogea Litoral. Eu sunt la final de mandat. Mi-am depus demisia care va intra in vigoare cu data de 15 iulie. Doresc sa le multumesc colegilor pentru lucrurile bune pe care le-am realizat impreuna”, a transmis Marian Mitrea.