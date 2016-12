Marele premiu la jocul Joker depăşeşte 9,5 milioane de lei

Marele premiu la jocul Joker depășește 9,5 milioane de lei

Marele premiu la jocul Joker depășește 9,5 milioane de lei (peste 2,1 milioane de euro), a anunțat astăzi compania Loteria Română.La jocul Noroc premiul este de aproximativ 1,5 milioane lei, iar la categoria întâi a jocului Noroc Plus se înregistrează un report în valoare de 33.296,85 lei. La jocul Loto 5/40, la categoria I, reportul atinge 511.292,48 lei. În ceea ce privește jocul Super Noroc, la categoria I reportul este de 138.632,67 lei.Noile trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 și Noroc vor avea loc duminică, 2 septembrie, în emisiunea “Lozul cel Mare”'.În primele șapte luni ale acestui an, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează peste 4,2 milioane de premii, în valoare totală de peste 80,2 milioane euro.