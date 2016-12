Marea Neagră nu va exploda

Marea Neagră este un unicat hidrobiologic, are o diversitate scăzută, un ecosistem ușor dezechilibrat și, ce este mai important, nu există spe-cii periculoase pentru viața omului. Recent, au apărut zvonuri cum că Marea Neagră ar sta pe un rezervor imens de hidrogen sulfurat, care ar putea exploda în orice moment. Despre pericolul unei explozii în Marea Neagră am stat de vorbă cu biologul Răzvan Popescu Mirceni, președintele Societății de Explorări Oceanografice „Oceanic Club”.Reporter: Va exploda Marea Neagră?Răzvan Popescu Mirceni: Nu, nu va exploda Marea Neagră. Este aberantă această afirmație, cum este și cea că hidrogenul sulfurat aflat în adâncuri s-ar putea exploata vreodată. Diluția este atât de mare încât rentabilitatea acestui proces nu există.R: Există, într-adevăr, o cantitate mare de hidrogen sulfurat în mare?R.P.M.: Da, într-adevăr poate părea mult că de la 200 la 2.000 de metri adâncime sunt ape încărcate cu hidrogen sulfurat, dar diluția este mult prea mare. Hidrogenul sulfurat este un indicator al lipsei de oxigen. Dar straturile de apă nu se pot inversa, nici măcar în cazul unul cutremur, iar Marea Neagră nu este tăiată de falii. Mai mult decât atât, apele de profunzime sunt sărate, cu temperaturi constante de 7-9 grade Celsius, deci este foarte densă, pe când apele de la suprafață sunt mai dulci și mai calde.R.: Deci nu există niciun pericol de explozie?R.P.M.: Nu, trebuie ca cineva să amestece puternic aceste două straturi, dar imediat ele se vor separa la loc. Nu se pot amesteca. Din punct de vedere fizic nu se poate întâmpla. Ar trebui doar să erupă un vulcan ca aceste straturi să se amestece, dar și așa diluția este foarte mare, iar hidrogenul sulfurat va fi consumat de oxigen.R: Algele au invadat în mai multe rânduri plajele vara aceasta. De ce se întâmplă astfel de fenomene?R.P.M.: Algele care vin pe mal ne indică faptul că ecosistemul Mării Negre se află într-o etapă bună, spre stabilizarea finală. Dacă mai avem răbdare vreo doi-trei ani, această problemă se va rezolva pe cale naturală și nu vor mai ajunge la țărm. În anii ’90, aportul de îngrășăminte agricole spălate și aduse de fluvii în mare a dus la dezvoltarea acelor entități cu ciclul cel mai scurt de viță - algele microscopice. Acelea consumau tot oxigenul și apăreau mulți pești morți la mal. De ceva timp nu am mai avut astfel de fenomene, algele sunt mai mari, iar în curând ele vor fi suficient de mari și de puternice pentru a se stabiliza și a nu mai fi aduse la țărm.R: Practic, problema invaziei algelor se va rezolva de la sine?R.P.M.: Da, însă dacă vor începe lucrările acelea cu diguri, toată materia de umplutură care vine e pământ și va face iar dezastru, va distruge iar ecosistemul. Ne întoarcem în anii ‘90 și vor apărea din nou acele alge microscopice. Va fi iar nevoie de cel puțin 20-30 de ani pentru refacere. Aici trebuie atrasă atenția și analizată situația din punctul acesta de vedere. Ideal ar fi ca îndiguirea să se facă pe etape, pentru că astfel distrugerea va fi mai mică.