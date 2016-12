Marea Neagră înghite Faleza Nord

3

Gunoiul la mare

Sa construim un oras cu fata la mare ? Sau construim un oras cu gunoiul in mare ? Priviti cu atentie poza nr.2.Avem vile luxoase pe malul marii,avem mofturi, avem jeepuri la poarta,cheltuim pe nimicuri zeci de mii de euro,dar nu suntem in stare sa ne strangem gunoiul din fata casei.Mai dam vina pe tigani.Bine ca iubim marea,dar miroase a rahat sub geamul casei.Pe taluzul ala nu au fost in stare sa planteze un copacel,sa puna un trandafir dar vrem diguri de protectie,bani europeni si o soseaua de coasta.Sa vina scolarii sa va faca curat in curte.