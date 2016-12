Marea ne înghite plajele

Furtuna de la sfârșitul săptămânii trecute a distrus mare parte din plajele care ne mai rămăseseră. Calificată drept cea mai puternică din această iarnă, furtuna a lăsat în urmă cratere imense, a făcut să dispară tone de nisip de la mal și a adus tone de scoici. Fenomenul este extrem de periculos, având în vedere că plajele noastre oricum au rămas foarte înguste în ultimii ani, din cauza eroziunii costiere. Nisipul fin a fost acoperit de scoici Dezastrul se anunța încă de duminica trecută, atunci când marea înaintase foarte mult pe uscat, mai ales în porțiunile neîndiguite. În Mamaia, pe fâșia dintre Eforie Nord și Eforie Sud, la Olimp, la Tuzla, Vama Veche, valurile foarte mari ajungeau până la construcțiile de pe plaje. Când s-au retras, valurile au măturat tot nisipul de la mal. Plajele arată acum ca după bombardamente. S-au format gropi imense din care a fost luat nisipul. Pe alocuri se văd pietrele aduse acum mulți ani, când s-au făcut plajele. Mai mult decât atât, în unele zone, marea este mai aproape cu câțiva metri, față de cum era săptămâna trecută. În Eforie Sud, distrugerile sunt evidente. Acolo va fi nevoie, mai întâi de curățarea zonei. Pe porțiuni de sute de metri, valurile uriașe au cărat nisipul, dar au adus în loc tone de scoici. Mormanele se întind, pe mal, cu o înălțime de aproape un metru. La prima vedere ai spune că cineva le-a pus acolo special, ca barieră în calea apei. Faimosul nisip fin a fost pur și simplu luat de ape și ce a mai rămas este acoperit de un covor gros de scoici. „Pur și simplu nu îmi vine să cred ce văd ochii mei. Nu se poate așa ceva. Pe aici ne plimbăm aproape la fiecare sfârșit de săptămână. Am auzit că plaja a fost distrusă, dar nu mă așteptam să fie chiar așa de grav”, ne-a spus un localnic venit să vadă grozăvia. „Nu mai găsim nici plajă de astă vară. Ce să mai vorbim despre plajele imense care erau aici în tinerețe? Marea ne înghite, puțin câte puțin”, ne-a spus o altă femeie care locuiește chiar pe faleză. Proiecte ample, de durată și pe bani mulți Fenomenul este extrem de îngrijorător, mai ales că lucrări pentru refacerea plajelor nu se pot face de pe o zi pe alta. „Centimetrii care se acumulează de la an la an dau o valoare și indică o avansare grăbită a Mării Negre către țărm. Furtuna a avut un impact foarte serios și asta arată că este nevoie de proiecte ample de protecție costieră. Mobilizarea în acest moment nu are sens, pentru că este un program de lungă durată, care implică resurse financiare importante și trebuie acționat cu o mare perseverență. Deja, în zonele Eforie Sud, Olimp, Costinești, Tuzla, sunt lucrări de protecție a falezelor și, până în 2013, va începe, cu siguranță, și un program mai amplu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Institutului de Cercetări Marine „Grigore Antipa”, Simion Nicolaev.