Marea îşi cere drepturile

Marea își cere drepturile

Una din cele mai afectate plaje de pe litoralul românesc este Mamaia. Digurile portului Midia, construite în anii 70, nu au permis curenților costieri să aducă nisipul foarte fin al Dunării. Direcția Apelor Dobrogea - Litoral a efectuat studiile de fezabilitate pentru demararea programelor de consolidare a falezelor litorale, numai că Executivul a aprobat, până în prezent, doar de 49 de milioane de euro. Aceste sume vor fi cheltuite pentru refacerea falezelor din Constanța, Eforie și Tuzla. Plaja de la Eforie s-a îngustat în ultimul deceniu cu șapte metri. În Venus și Jupiter, litoralul pierde un metru pe an. Tragedia care se petrece de mai bine de două decenii pe litoralul românesc, ce în curând va fi înghițit de ape, e vizibilă cu ochiul liber. Turiștii care vizitează oricare dintre stațiunile de la malul Mării Negre văd cum, an de an, plaja se îngustează, cum e din ce în ce mai puțin loc pentru stat la soare, cum marea își cere drepturile. O altă plajă aproape complet dispărută este cea de la Eforie Nord, unde digul de protecție al portului a schimbat total direcția curenților marini. Farul de la Capul Tuzla este amenințat de eroziune. În toamna anului 2004, doi kilometri din faleza de la Eforie s-au prăbușit peste plaja stațiunii. Forța apei a dislocat inclusiv băncile de pe aleea de promenadă a stațiunii. Întreaga porțiune cuprinsă între șoseaua de promenadă și baza esplanadei s-a prăbușit, între hotelul Belona și debarcader. O situație similară este și în Eforie Sud, în zona de agrement Splendid Beach. Cea mai importantă caracteristică a sectorului Costinești o constituie lipsa digurilor mari de protecție, cele care induc modificări importante în circulația sedimentelor în lungul țărmului. Pe sectorul de țărm Vama Veche – 2 Mai, în intervalul 1979-2002, s-au realizat ample lucrări de amenajări portuare, linia țărmului suportând schimbări importante din punct de vedere morfologic. Pentru țărmul 2 Mai-Vama Veche retragerea țărmuluia fost extrem de activă. Cauzele acestor procese de eroziune sunt reprezentate de efectele digurilor din sectorul Mangalia. Plaja a pierdut 11 hectare în sudul litoralului Singurul sector în care se înregistrează o slabă acumulare de calcar este situat în partea central sudică a plajei Vama Veche, la sud de acesta reinstaurându-se eroziunea. Pentru acest sector de țărm, suprafața erodată însumează 11,3 ha. Golful din dreptul unității militare 2 Mai este sectorul de eroziune maximă din cadrul acestui țărm, faleza retrăgându-se cu 3-4 m/an. Eroziunea accelerată este cauzată aici de lipsa totală a calcarului. În vara anului 2002 surpările falezei au dus la distrugerea gardului unității militare. În sud sunt mai multe puncte critice: în dreptul unității militare din 2 Mai și la intrarea în Vama Veche, la cazemată. Numai că sudul litoralului mai are de așteptat cel puțin cinci ani.