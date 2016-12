Mare dezamăgire la Bursa locurilor de muncă. Cele mai multe persoane, angajate sezonier

Peste o mie de tineri, dar și persoane cu vârste respectabile au vizitat, ieri, Bursa generală a locurilor de muncă. Cei mai mulți dintre ei erau în căutarea unui post permanent, dar au ajuns să se angajeze măcar temporar. De altfel, din cele 348 persoane încadrate pe loc, 284 vor lucra în turism, posturile fiind pentru sezonul estival ce va debuta la 1 mai.După eforturi deosebite, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a reușit să convingă doar 78 de agenți economici, care au propus 2.582 locuri de muncă. Din acestea, numai 76 au fost pentru persoane cu studii superioare. Din totalul persoanelor angajate pe loc, 16 sunt absolvenți de universitate.„Din păcate, am venit cu mari speranțe la această bursă. Am terminat Facultatea de Geografie, anul trecut, dar nu am găsit nimic în domeniu, deocamdată. Și nici la această bursă nu sunt posturi pentru specializarea mea. Mă voi angaja totuși în turism, recepționer la un hotel din Mamaia, măcar să îmi câștig și eu existența până când vor apărea alte posturi. Nu renunț la căutări, dar sunt foarte dezamăgită de oferta de muncă din orașul nostru”, ne-a spus, necăjită, Alina Spânu.Persoanele care nu au ajuns la bursă se pot adresa Agen-ției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, pentru a vedea ce posturi mai sunt disponibile.