Mare ATENŢIE! Nu vă mai puneţi copiii pe Facebook!

AVERTISMENT

Mare ATENȚIE! Nu vă mai puneți copiii pe Facebook!

Ştire online publicată Duminică, 28 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pe Facebook circulă un avertisment pentru părinții care obișnuiesc să publice pe paginile lor de pe rețeaua de socializare fotografii cu propriii copii și locurile pe care aceștia le frecventează."Un necunoscut, o necunoscută îți trimite o cerere de prietenie pe Facebook. Nu știi cine e, dar fotografia de profil e drăguță, așa că-i accepți cererea.Este prima zi de școală a fetiței tale. Arată atât de adorabilă în noua sa uniformă, încât nu reziști ispitei și-i faci o fotografie pe care s-o pui pe Facebook, s-o vadă familia și prietenii.Desigur, tot din entuziasm, îți dai check in și la școala ei.Între timp, prietenul necunoscut pe care l-ai acceptat, salvează poza fetiței și o trimite către alți 60 de prieteni, cu textul:<< Fată caucaziană, 5 ani, păr castaniu, ochi negri. Costă 5,000$ >>Nu doar că i-ai indicat traficantului de copii cum arată fetița ta, dar i-ai comunicat și unde învață (dând check in). practic, i-ai servit-o pe o tavă.Iar când te-ai dus s-o iei de la școală, micuța ta n-a fost de găsit.Nici nu știi că fetița ta i-a fost vândută unui pedofil de 43 de ani chiar înainte să pleci din fața școlii și că ea acum este în drum spre Africa de Sud, legată la ochi și plângând pentru că un om pe care nu l-a văzut niciodată a luat-o de la școală, și ea acum nu știe unde i-s părinții, unde va fi dusă și ce i se va întâmpla.NU MAI ADĂUGAȚI LA PRIETENI PERSOANE NECUNOSCUTE.ȘI NU MAI PUBLICAȚI PE FACEBOOK TOTUL DESPRE VIAȚA VOASTRĂ.ȘI EVITAȚI SĂ FOLOSIȚI FOTOGRAFIA COPILULUI LA POZA DE PROFIL.", informează site-ul all4romania.eu