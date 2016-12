Maraton de distracţie, în minivacanţa de 1 Mai şi Paşte, pe litoral

Maraton de distracție, în minivacanța de 1 Mai și Paște, pe litoral

Minivacanța de 1 Mai, este și anul acesta o provocare la distracție pentru turiștii care au ales deja ca destinație litoralul românesc. Numărul acestora este de la an la an mai mare, datorită multiplelor evenimente care le sunt pregătite și pentru care aceștia vin să petreacă.Hotelierii s-au pregătit din timp cu pachete de cazare și oferte speciale. Ca în fiecare an, cluburile vor surprinde plăcut prin petrecerile organizate, festivaluri de muzică, cu invitați pe măsură, DJ internaționali. De asemenea, centrele balneo - SPA sunt deschise, iar turiștii nu trebuie decât să se bucure de zilele libere, pe o vreme frumoasă, meteorologii anunțând deja soare și temperaturi plăcute.În Mamaia, startul sezonului estival se dă printr-un spectacol adresat atât turiștilor aflați în minivacanță, cât și constănțenilor care sunt invitați și așteptați sâmbătă, 30 aprilie, în Piațeta Perla, începând cu ora 16. Invitații speciali ai evenimentului sunt Lucian Colareza și columbienii Danny Mazo și Widy, care împreună cu Pepe, ne vor purta pe ritmuri latino.Și pentru ca să fie distracție pentru toate gusturile, evenimentului nu îi vor lipsi momente precum demonstrații de Taekwondo și piesa de teatru „Plata birului”, precum și multe alte surprize pentru părinți, copii și iubitori ai bunei dispoziții.Maraton de distracție va fi mai ales în cluburile din Mamaia, unde lista de invitați speciali este foarte lungă. Ego, Fratelli, Le Gaga, Tapo, Breeze, Luv, Crema, Bellagio, Princess, restaurantul Harlequin, toate vor fi deschise. Vor cânta Delia, Carla’s Dreams, Damian Brothers, DJ Anais B, DJ Moody Mike, DJ Sylvain Armand, formația Pindu, Lidia Buble și mulți alții.De asemenea, în zona de nord a stațiunii, vor avea loc trei festivaluri de muzică electronică. Pe 28 aprilie începe Sunwaves, unde vor mixa Marco Carola, Ricardo Villalobos, pe 29 aprilie se deschide cortul la The Mission Dance Week-end, cu cap de afiș Luciano, Rosario Internullo, Adrian Eftimie, iar Kudos Beach va găzdui petreceri non-stop, cu Rosario Internullo, Pagal, Moondsound, Optick.Din estimările operatorilor economici, sunt așteptați pe litoral, în minivacanța de 1 Mai, peste 35.000 de turiști.