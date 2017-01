Mansarda unei vile cu trei etaje, acoperiş pentru o casă de pe strada Labirintului

Mansarda unei vile cu trei etaje, acoperiș pentru o casă de pe strada Labirintului

Pe strada Labirintului, la numărul 40, colț cu B-dul I. C. Brătianu, familia Filipescu nu-și mai găsește pacea în propria locuință. Oamenii au un vecin care-și extinde locuința peste casa lor, fără a le cere vreun acord, fără a discuta cu ei. Ridicarea unei case pe B-dul I. C. Brătianu, la nr. 16, a nemulțumit familia Filipescu încă din anul 2000, când a început construcția. Cele două imobile sunt lipite, astfel că a fost stricat un perete al casei existente. Deși cel care construia trebuia să suporte reparațiile, familia Filipescu spune că a ieșit păgubită, căci a trebuit să refacă pe cheltuiala proprie o parte din stricăciunile făcute de vecin. „Locuiesc de 40 de ani în căsuța asta și nu am crezut niciodată că la 70 de ani o să am atâtea probleme. Și-a lipit casa de a mea fără acordul meu, mi-a dărâmat pereții, mi-a stricat burlanele, acoperișul. Și-a construit ditai casa cu două subsoluri, trei nivele și mansardă”, ne-a spus Petrica Filipescu. Femeia s-a plâns că, de fiecare dată când a încercat să discute cu vecinul, acesta îi întorcea spatele, spu-nându-i: „Nu vorbiți cu mine, vorbiți cu constructorul”. „Atunci ne-am dat acceptul să construiască, dar nu să ne strice locuința. Ulterior, un inginer a venit la noi și a adus o hârtie în care era scris că ei se vor ocupa de reparații. Numai reparații nu au fost alea: coșurile de tablă au fost puse în batjocură, acoperișul stricat mi l-am refăcut eu. Îi reproșam atunci că nu este corect ce face și-mi spunea să vorbesc cu constructorul”, și-a spus ofurile Petrica Filipescu. Vecinul reclamat, Izet Chiamuran, are o altă variantă: „Tot ce am ridicat a fost cu autorizație de construcție și cu respectarea planurilor. Mai mult, ne-am ocupat de reparațiile celor care m-au reclamat și le-am dat și bani în plus”, a afirmat reclamatul. „Au ieșit în decor, peste acoperișul casei în care locuiesc” După nouă ani, Izet Chiamuran s-a apucat iar de renovări, mai exact își reface mansarda. Vecinii cred că și de data aceasta nu deține autorizație de construcție, că nu respectă proiectul. „Mă nemulțumește că au ieșit în decor, peste acoperișul casei în care locuiesc, cu aproximativ un metru, fără acordul meu. Am fost și la primărie să-l reclam, am depus o plângere la Serviciul Urbanism și așteptăm să primim răspuns, să se ia măsuri”, a adăugat femeia. Pensionara a mai spus că dacă vecinul care-și modifică acoperișul are autorizație să construiască peste casa ei, dă în judecată instituția care a eliberat avizele. Nerăbdătoare, femeia a sunat la Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Constanța să afle ce anume spune legea și i s-a spus că nimeni nu are voie să se extindă nici măcar cu zece centimetri. Am cerut o părere avizată în cazul de față, iar Florentin Ion, inspector teritorial șef în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții Sud-Est a precizat: „Orice construcție autorizată de Primăria Constanța se autorizează în limita de proprietate. Sunt condițiile impuse de primărie. Se poate construi la limita de proprietate perete orb, adică fără fereastră, dar altfel nu, dacă vecinul nu acceptă printr-un acord notarial. Dacă cineva dorește să se extindă o poate face cu 1,90 metri către domeniul public, dacă primăria își dă acordul, altfel nu”. Izet Chiamuran, cel care și-a pus pe jar vecinii, spune că inspectorii primăriei au făcut verificări, dar nu avea cunoștință de plângere. El mai susține că renovarea mansardei se face în limitele legale și că acele grinzi care într-adevăr depășesc limitele proprietății și se întind deasupra casei învecinate vor fi tăiate la finalul execuțiilor construcției. Disperarea familiei Filipescu este atât de mare încât Petrica Filipescu ne-a spus, cu lacrimi în ochi, că dacă nu găsește înțelegere, ia un litru de benzină, se duce în fața primăriei, și-și dă foc. „Să mă sfidezi în propria mea locuință e prea mult”, a conchis vârstnica.