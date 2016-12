Mănânci BIO? O să mori "eco"! Ce se ascunde în produsele 100% naturale din magazine

2

articol inexact

Mancarea procesata nu e sanatoasa indiferent daca sunt folosite ingrediente bio sau nu si toate au aditivi ca altfel se strica, deci otrava. Bio a devenit o metoda de marketing, daca mananci maioneza, ketchup etc produse rafinate si procesate si crezi sunt sanatoase doar ca au (in general doar cateva) ingrediente bio inseamna ca ai pierdut esenta si anume mancare sanatoasa inseamna mancare curata si neprocesata. Agricultura bio teoretic are niste inspectii care verifica folosirea limitata a pesticidelor, daca nu iti permiti sa ai gradina proprie sau pe cineva de incredere atunci bio inseamna ca mananci ceva mai putin otravit, cel putin teoretic Dar nu confunda mancarea procesata cu mancarea adevarata, legume, fruncte, nuci etc indiferent de provenienta ingredientelor.