MĂMICĂ în chinurile naşterii, LEGATĂ DE PAT şi TĂIATĂ "pe viu"! "Doctorul a zis că nu are timp să aştepte după mine"

MĂMICĂ în chinurile nașterii, LEGATĂ DE PAT și TĂIATĂ "pe viu"! "Doctorul a zis că nu are timp să aștepte după mine"

Ştire online publicată Marţi, 08 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pe site-ul amnascutacolo.ro , o tânără mămică, Ramona, din București, povestește durerea prin care a trecut până a născut prin cezariană, asta din cauza indiferenței cadrelor medicale. Intitulat "Naștere prin operație cezariană la Spitalul Elias cu doctor Dan Tutunaru", articolul sintetizează perfect chinurile prin care a trecut femeia până a adus pe lume copilul:"S-a intamplat sa raman insarcinata cand locuiam in Bucuresti. Mi-a recomandat si mie o prietena pe domnul doctor Dan Tutunaru care mi-a supraveghiat sarcina. Fata de ultima menstruatie mi-a iesit de la inceput ca bebele e mai mic cu o saptamana insa in ultimele luni calculatorul dadea ca e mai mic cu 2 saptamani si apoi cu 3 saptamani (din cauza marimii si greutatii bebelui care nu mai crestea).In ultimele 2 sptamani a mai crescut 100 de grame si ajunsesem deja in saptamana 41, iar eu nu mai nasteam. Ultimul control l-am facut in 30 decembrie 2013 si daca nu venea anul nou ma interna chiar in ziua aceea sa nasc. De comun acord am stabilit sa mai asteptam pana in 2 ianuarie si daca nu se intampla nimic pana atunci sa fac cezariana.Doctorul meu lucra si la Spitalul Elias si acolo trebuia sa ma duc sa nasc. A venit si ziua de 2 ianuarie, l-am sunat si era la munte :) Mi-a zis ca nu mai nasc atunci sa il sun a doua zi... Peste cateva ore ma suna dansul ca a avut o urgenta si sa vin la spital ca ma "rezolva" si pe mine.Am ajuns la spital si domnul doctor nu era acolo, era prins in trafic pe Valea Prahovei. Asa ca am insistat sa mi se provoace nasterea, iar daca nu reusim nimic sa fac operatia de cezariana cand ajunge doctorul. Dupa 6 ore in care mi-au tot facut injectii, nu m-am dilatat deloc asa ca m-am impacat cu gandul ca voi face cezariana.M-au dus in sala de nasteri, mi-au introdus epidurala in spate pentru a-mi face anestezia (foarte dureroasa procedura, m-a si intepat de nu stiu cate ori ca nu nimerea unde trebuie...) apoi mi-au facut anestezia si imediat am si simtit un cutit cum intra in mine. Moment in care am inceput sa tip ca ma doare.Anestezista i-a zis doctorului sa mai astepte putin ca inca nu si-a facut efectul anestezia, iar doctorul a zis ca nu are timp sa astepte dupa mine o ora (foarte urat din partea lui) si si-a continuat treaba. Dupa asta nu mai tin minte ce s-a mai intamplat, stiu doar ca mi-am revenit cam dupa o jumatate de ora si nu imi simteam picioarele.Dimineata picioarele mele si-au revenit dar au inceput durerile. Dupa ce m-au dus in salon am observat multe vanatai pe picioare si calcaiele ma dureau ingrozitor. A venit un doctor rezident care mi-a spus ca este din partea domnului doctor Tutunaru si ca el o sa aiba grija de mine pana plec.L-am intrebat de unde am vanataile si de ce ma dor calcaiele si mi-a spus ca m-am zbatut foarte mult in timpul operatiei si ca m-au legat... si ca operatia e putin "rupta" intr-o parte a taieturii tot din cauza ca m-am miscat foarte mult (nu stiu cat de normal e asta).Am mai vazut operatii de cezariana si toate erau doar o linie, a mea e o linie orizontala si inca una aproape verticala (arata cam urat). Apoi mi-a zis ca la bebe i-au dat nota 8 pentru ca mai aveam foarte putina apa, a inghitit foarte mult lichid, a stat inghesuita si prea mult timp... Cam asta este experienta mea cu nasterea... nu prea frumoasa, important e ca suntem bine amandoua :)"