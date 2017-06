MĂMICĂ DIN CONSTANŢA, BĂTUTĂ ŞI ÎNJURATĂ DE O ALTĂ MAMĂ, LA LOCUL DE JOACĂ: "Am rugat-o frumos să-şi strângă seminţele pe care le-a aruncat pe jos"

MĂMICĂ DIN CONSTANȚA, BĂTUTĂ ȘI ÎNJURATĂ DE O ALTĂ MAMĂ, LA LOCUL DE JOACĂ: "Am rugat-o frumos să-și strângă semințele pe care le-a aruncat pe jos"

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Acum jumatate de ora am fost BATUTA de specimenul acesta de om (care se pare ca este si mama) LA LOCUL DE JOACA!!! Am avut indrazneala sa o rog frumos sa isi stranga semintele pe care le-a aruncat pe jos deoarece cel mic vroia sa le manance. Raspunsul : Pleaca fa in....mea se vezi dracu de treaba". Am luat telefonul si am pozat-o ( eu sunt omul care crede ca poate sa schimbe ceva in tara asta, atat le las copiilor mei , valori si sper eu o tara frumoasa si curata) moment in care m-a luat serios la bataie. Tatal meu care era de fata din instictul de a ma apara a dupa care a urmat iarasi o serie de imbranceli. Am plecat val vartej deoarece fata mea incepuse sa planga si ii era foarte frica. Tot ea ma ameninta ca suna la politie pentru ca m-a aparat tatal meu. Eu trebuia sa sun insa in disperare mi-am luat repede fata din situatia aceea. Copilul meu este speriat si traumatizat......in momentul acesta plang si imi vine sa urluu.Nu merita fata mea sa vada scena asta. I-am explicat tot insa este greu la 4 ani sa priceapa toate detaliile. Nu este normal. Nu vreau sa traiesc asa. Nu vreau ca si copiii mei sa traiasca langa acesti oameni. Fata mea (4 ani) face voluntariat cu tati sa stranga gunoaiele de la locurile de joaca. Later edit se numeste Andreea Ostahie. Va rog sa dati share!", povestește Oana S., autoarea postării.Reacțiile care s-au propagat după ce mămica și-a spus oful au fost împărțite. În timp ce unii părinți susțin că gestul mămicii de a o ruga pe femeie să-și strângă semințele este unul de normalitate, alții spun că fiecare este liber să facă ce vrea, autoritățile fiind cele care trebuie să sancționeze astfel de comportamente, nu noi, cei din jur. Trist, dar adevărat.