Mame de campioni / Secretele părinţilor care au crescut sportivi

Mame de campioni / Secretele părinților care au crescut sportivi

P&G și Carrefour România le invită pe mamele sportivilor să își împărtășească secretele legate de creșterea unor viitori campioni. La începutul lunii august, P&G, inițiatorul campaniei „Mulțumesc, mamă!”, alături de Carrefour România și Carmen Brumă au facilitat o discuție despre provocările cărora mamele le fac față, cu nemărginită dragoste și putere, în cursa de zi cu zi a creșterii unui viitor campion. La evenimentul găzduit de Carrefour Băneasa au putut asista și clienții magazinului, într-o experiență de shopping inedită.Adriana Iordache, mama Larisei Iordache campioană mondială la gimnastică, Andreea Dascăl, mama înotătoarei Ana Dascăl și Cristiana Haica, psiholog, au discutat despre contribuția pe care o are o mamă la succesul copilului său, precum și despre obstacolele pe care trebuie să le depășească în această călătorie dificilă, dar plină de satisfacții.„De la școală la antrenamente, de la o competiție la alta, să crești un viitor campion este o cursă zilnică. Iar mamele cunosc foarte bine acest lucru. Produsele P&G le ajută să economisească timp prețios, în care să creeze amintiri de neuitat” arată Cornelia Sofronie, Communication Manager P&G.„I-am remarcat potențialul încă de când era micuță. Era diferită, plină de energie, așa că am decis să o încurajez”, spune Adriana Iordache. Cât despre ce înseamnă să fii mama unui campion, iată ce răspunde aceasta: „stresant, ca în cazul oricărei alte mame, dar mândră de rezultatele ei”.„Orice mamă vrea să fie cea mai bună pentru puiul său și își doreste pentru el ce este mai bine. Este nevoie însă de multă forță pentru a construi acest bine – creând ocazii de dezvoltare și încurajare, sprijinindu-l în ceea ce își dorește să facă, având puterea de a îl lăsa să facă față eșecului și să învețe din el, în loc să îl evite. În plus, mama trebuie să îi transmită convingerea că printr-o pregătire corespunzătoare, va reuși tot ceea ce își propune și, indiferent de situație, ea îi va rămâne alături. Acestea sunt ingredientele pentru a construi un caracter puternic. Și putem spune, cu convingere, că în spatele unui caracter puternic stă un alt caracter puternic: al mamei“, a completat Cristiana Haica, psiholog.„Carrefour promovează atât tinerele talente, precum și pe cei care susțin campionii să-și atingă visurile. De aceea, ne-am bucurat să ne putem alătura acestei minunate inițiative ce are drept scop susținerea mamelor celor peste 1.800 de gimnaști români”, spune, la rândul său, Andreea Mihai, Director Marketing, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing, Carrefour România.Una dintre cele mai inspiraționale concluzii a fost trasă de Carmen Brumă, mamă celebră, invitată să modereze această discuție specială: „În fiecare dimineață îmi propun să fiu o mamă mai bună pentru copilul meu. Știu că doar dacă îi dau puterea exemplului meu îi ofer șansa de a arăta lumii cea mai bună versiune a sa”.Evenimentul s-a desfășurat cu ocazia lansării, în perioada 4 – 30 august, a campaniei prin care achiziționarea de produse P&G semnalizate la raft, în hipermarketurile Carrefour din întreaga țară, ajută la susținerea mamelor celor peste 1.800 de gimnaști români. Astfel, la 100 de produse P&G cumpărate, câte 1 produs P&G va fi donat acestor mame cu merite extraordinare.