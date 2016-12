Mamaia Sud, în pericol să dispară

Previziunile specialiștilor sunt alarmante: dacă nu se intervine în cel mai scurt timp pentru combaterea eroziunii costiere, în cel mult jumătate de veac plajele litoralului românesc vor dispare.O zonă unde marea a „mușcat” adânc din țărm este sudul stațiunii Mamaia. În plus, nici sistemele de apărare existente în prezent nu vor mai ține piept mult timp apelor mării, astfel că există pericolul ca fenomenul de eroziune să se accentueze în viitorul apropiat.De aceea, reprezentanții Admi-nistrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) au inclus Mamaia Sud în rândul zonelor unde se va interveni, cu prioritate. „A fost rea-lizat un proiect privind reabilitarea zonei costiere, respectiv a falezelor și plajelor din Mamaia Sud, Con-stanța și Eforie Nord, ce urmează să fie depus pe POS Mediu, Axa Prioritară 5, pentru obținerea de fonduri europene. Fondurile ce pot fi obținute se ridică la 150 de milioane de euro”, a afirmat Cătălin Anton, purtător de cuvânt ABADL.Digurile dispar în cinci aniÎn prezent, plaja cuprinsă între zona Pescărie și hotelul Sulina este menținută artificial grație digurilor din larg și structurilor de stabilopozi conectate la țărm. Cu toate acestea, procesul de eroziune continuă și este din ce în ce mai pronunțat. În plus, specialiștii se așteaptă ca sistemele actuale de protecție să fie învinse. „Sistemele de apărare curente sunt în stare precară și se așteaptă să cedeze în aproximativ cinci ani. Iar potrivit Master Planului realizat, în aproximativ 30 - 45 de ani, marea va înainta aproximativ 150 - 170 de metri. Ceea ce înseamnă că va ajunge la construcțiile existente. În plus, sunt porțiuni unde plaja nu are această lățime”, a explicat repre-zentantul administrației.Lucrările de reabilitare încep în 2012Intenția ABADL este ca în această toamnă să fie organizată licitația pentru contractarea constructorilor ce vor reabilita plaja, urmând ca anul viitor să înceapă lucrările de reabilitare.„O politică de menținere a liniei țărmului ar putea însemna ca sistemele de apărare existente să fie reabilitate. Însă, deoarece sunt ineficiente, este mai probabil să fie construite noi sisteme de apărare”, a continuat Cătălin Anton. El a adăugat că sunt avute în vedere procedee precum reînnisiparea artificială a plajei, injectarea de nisip, dar și realizarea unor diguri în larg. „Vor fi utilizate metode complexe, combinate, astfel încât să fie combătut procesul de eroziune în zonă”, a atras atenția reprezentantul administrației.