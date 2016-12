Mamaia şi Constanţa, din nou în şantier. Promenadă nouă la Cazino şi plaje extinse

1

toate bune si frumoase

edilii se inghesuie sa faca din Mamaia ( zic ei ) o statiune traznet dar uita ca aceasta este dependenta de Constanta nu se pot separa,asa ca degeaba faci una ,,pruna,, si pe cealalta o lasi de izbeliste _turistii nu stau in Mamaia ca intr-o rezervatie ei circula, vad si-si fac impresii ( nu tocmai bune ) Edili cautati solutii ca orasul sa fie o prelungire a statiunii ( si invers ) iar in Mamaia daca mai continuati cu defrisarile o sa fiti in curind doar voi pe plaja caci turistii cauta verdeata in alta parte ( tari )