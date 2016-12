Mamaia se prezintă, astăzi, la Târgul de Turism de la Varşovia

1

... in ignoranta ! tot nu pricep ,,doctorii si doctorantii,, din turismul nostru ca Mamaia NU este o zona izoata ( gen Club Mediteranean pe vremuri ) exclusivista , NU poate functiona izolata, ingradita ,ea este legata si dependenta de Constanta , asa ca degeaba o poleim cu aur ca alaturi de un oras decazut si mizerabil ca al nostru va fi si ea afectata negativ. Nici un turist nu va sta numai in statiune ,ci normal va hoinari prin zona si atunci ce-i oferim ? un centru trist si mizerabil dominat de tigani, magazine prafuite si scumpe ,cladiri de patrimoniu coscovite sau ruinate, spatii verzi incarcate de gunoaie ,strazi cu trotuare bune sa-ti rupi picioarele si peste tot bastinasi posomoriti , artagosi si indolenti. Trist dar adevarat ! ce a dus la o asa atmosfera stim ,dar trebuie sa mai stim ca inca NU sintem pregatiti sa intram in clubul destinatiilor turistice decente. Cu ani in urma o turista din Franta mi-a spus ca odata ce-ai vazut Romania ori nu mai calci niciodata pe aici , ori te indragostesti de ea si ii devii fidel. Acum cine ar veni si ar vedea ce-i aici , sigur , nu iar mai trebui vacanta la noi si greu va fii peste ani sa-i schimbi parerea chiar daca te pui pe picioare.Voi ati da bani ( si nu putini ) sa faceti un concediu intr-o asemenea atmosfera ?