Mamaia se pregăteşte de sărbătoare, în Constanţa este jale

Programul "Prima Teapa"

Turistii straini,care vin in Romania,sunt atrasi de legenda Contelui Dracula.Primarul Mazare,baiat energic,s-a orientat la timp si a initiat programul turistic "Prima teapa din Romania".In orasul Contelui Dracula fiecare cetatean are in casa lui trei tepe si se pregateste sa mai procure una pe 10 iunie 2012. In schimb,turistul strain,pleaca din Constanta cu un suvenir daruit de Mazare-este Teapa Dracului.Ce poate sa afle de pe internet,un turist strain care intentioneaza sa viziteze Constanta ? Daca nu stiti,deschideti cu grija pagina Primariei Constanta la sectiunea "Album de fotografii" Atentie,sa nu va intepati si voi ! Observati ca "fata batrana si urata" a Constantei arata ca o zana.Fotografia Cazinoului apare de patru ori. Constructia este scaldata in lumini,cu masini in parcare si cu umbrelute pe terasa marii.Toate pozele sunt vechi de prin anii 1960 (vezi Piata Ovidiu, Catedrala Sf.Petru si Pavel,etc) iar altele sunt trucate(vezi Ruinele Romane etc.).Culmea ca in album apare si o poza a Templului evreiesc. Vedem ca "Elicea din zona Dacia si "Ansamblul din Zona Garii" (geamandura) sunt "monumente" reprezentative pentru un oras multimilenar. In istoricul orasului aflam ca cetatea s-a dezvoltat in trei etape: 1-dupa Razboiul de Independenta, 2-intre razboaiele mondiale si 3-dupa revolutia din '89. Perioada comunista,cand orasul a cunoscut cea mai mare dezvoltare,nici nu este amintita.Asta a fost a doua teapa. Daca in anii '60 Constanta se infratea cu Sulmona,azi orasul nostru s-a infratit cu o fantoma. Este fantoma orasului Pripiat(Cernobal).Comparati imaginile din Pripiat cu cele reale din Constanta de azi si veti vedea ca poti sa le confunzi la un moment dat. Mazare,ti-am demonstrat mai sus ca esti un TEPAR si un MINCINOS de joasa speta.Cu un turist strain ai voie sa gresesti o singura data.