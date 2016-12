Mamaia în era "post Mazăre". Cine mai are curaj sau voie să construiască în staţiune

5

Ce articol!

In primul rand PUZ-ul cu cladirile de 22 de etaje nu este pentru Mamaia ci pentru zona pescarie, pentru terenul peninsular, acolo este foarte normal sa se faca turnuri inalte altfel ne vom trezi cu vile asa cum au facut cei de la fincogero. Deci nu se fac in Mamaia in buricul statiunii, desi as vrea sa fie si la noi turnuri de 20 si 30 de etaje ca-n toate statiunile moderne, dar de...este usor sa construiesti zgarie-nori, mai greu este sa construiesti mentalitati.