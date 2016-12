Mall-urile virtuale, din ce în ce mai tentante pentru constănţeni

Comerțul online românesc bate record după record

Mall-urile virtuale, din ce în ce mai tentante pentru constănțeni

Marile centre comerciale au devenit, în ultimii ani, mai mult locuri de promenadă și de petrecere a timpului liber și mai puțin pentru cumpărături. Shopping-ul s-a mutat în online, cel puțin așa susțin specialiștii.Potrivit experților de la KeysFin, 2016 va fi anul în care comerțul online românesc va depăși granița de șase miliarde de lei, afacerile din acest sector urmând să se situeze la un nivel istoric pentru România. Practic, cifra de afaceri din e-commerce-ul românesc a crescut susținut în ultimii ani, de la 1,68 miliarde de lei în 2011, la 5,47 miliarde de lei în 2015.Creșterea afacerilor a venit pe fondul dezvoltării spectaculoase a serviciilor de comerț online, asigurate în prezent de peste 5.300 de firme, cu peste 2.600 mai multe decât în urmă cu cinci ani.Statisticile arată că, datorită creșterii interesului românilor pentru produsele și serviciile vândute pe internet, profitabilitatea sectorului online a avansat de la 47,4 milioane lei în 2011 la 233,7 milioane lei în 2015, iar pentru 2016 se preconizează o țintă de peste 300 milioane de lei.„2016 se anunță a fi cel mai bun an din istoria business-ului online din Ro-mânia. Un argument de actualitate îl reprezintă rezultatele spectaculoase din campania Black Friday 2016 care a dovedit că online-ul românesc a ajuns la un nivel de fenomen național. Nu neapărat reducerile, cât volumul spectaculos al vânzărilor au dovedit că românii sunt tot mai interesați de vânzările din așa-numitele mall-uri virtuale”, au explicat analiștii de la KeysFin.Pentru retailerul online eMag, de exemplu, Black Friday 2016 a adus încasări record, de 300 de milioane de lei. Într-o singură zi, pe 18 noiembrie, compania a vândut peste 1,1 milioane de produse online.Procesatorul de plăți PayU a anunțat, în context, că ediția Black Friday de anul acesta, desfășurată în perioada 18-20 noiembrie, a generat 188.000 tranzacții online în valoare totală de 113,3 mil lei, cu 67% mai mult decât ediția de anul trecut. S-a ajuns până la 500 de tranzacții pe minut, de două ori mai multe față de nivelul maxim de anul trecut. Cea mai mare tranzacție a fost de 143.000 lei, comandă venită din Ungaria, iar valoarea medie a coșu-lui de cumpărături a fost de 602 lei, cu 6 la sută mai mare față de Black Friday 2015.Cine face jocurile în online-ul românescCel mai important jucător din piață, potrivit datelor financiare din 2015, depuse la Ministerul Finanțelor, este compania Dante International SA, cu afaceri de 1,7 miliarde de lei în 2015. În Top 10 - cei mai importanți jucători din e-comerțul românesc, urmează, în ordinea cifrelor de afaceri: Fashion Days Shopping SRL (221 milioane lei), Studio Moderna SRL (188 milioane lei), PayPoint Services SRL (188 milioane lei), Corsar Online SRL (173 milioane lei) și PC Garage SRL (166 milioane lei). În clasament, s-au mai situat, în ordine, Payzone SA (155 milioane lei), Teamnet Business Services (130 milioane lei), Euronet Services SRL (88 milioane lei) și Elefant Online S.A. (78 milioane lei).„Aceste companii administrează câteva dintre cele mai populare mall-uri online, de la eMag la Fashion Days, PC Garage sau Elefant.ro, portaluri care, prin investițiile masive în promovarea serviciilor online, au crescut gradul de încredere al românilor în comerțul pe internet”, explică analiștii KeysFin.Românii, sărbătorile și internetulAnaliza mai arată că sezonalitatea are un caracter important în business-ul pe internet.„Graficul KeysFin arată că apetitul românilor pentru cumpărături online are legătură, în mare parte, cu evenimentele sociale de peste an - Ziua Îndrăgostiților, Mărțișorul, 1 și 8 Martie, Black Friday și Crăciunul sunt punctele de maxim interes atunci când numărul utilizatorilor și volumul de afaceri ating niveluri superioare mediei lunare. Iar retailerii au înțeles foarte bine acest feno-men și își adaptează politicile comerciale în funcție de sezonalitate”, spun analiștii.