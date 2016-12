Malformaţiile congenitale pot fi depistate din timpul sarcinii, dar testele sunt prea scumpe pentru mămici

Medicina a avansat, societatea încă nu

Malformațiile congenitale pot fi depistate din timpul sarcinii, dar testele sunt prea scumpe pentru mămici

Numărul micuților cu malformații congenitale ar fi, probabil, mai mic, dacă gravidele ar efectua testele genetice pentru depistarea malformațiilor. Dar cum respectivele teste nu sunt decontate de stat, nu sunt nici obligatorii. Puține sunt femeile însărcinate care le fac - pe de o parte, pentru că nu și le permit, dar și pentru că medicii nu le recomandă decât dacă există risc de apariție a unei anomalii cromozomiale (ceea ce nu este o garanție că fătul nu va avea o malformație!). Malformațiile congenitale pot fi depistate din timpul sarcinii, condiția fiind ca gravidele să efectueze testele genetice. Anume: ecografia fetală - realizată încă din primul trimestru de sarcină, când pot fi depistate defectele congenitale care afectează creierul și măduva spinării, iar când sarcina este mai avansată ajută la descoperirea problemelor neuronale și cardiace; biopsia placentară (sau de vilozități coriale) - investigație invazivă, efectuată între săptămânile 11 și 14 de sarcină, are avantajul că poate fi efectuată de la o vârstă gestațională mică și ajută la diagnosticarea anomaliilor cromozomiale; bitestul - realizat între săptămânile 12 și 14 de sarcină, constă într-o ecografie și analize de sânge; triplul test - constă, de asemenea, într-o ecografie și analize de sânge, pentru măsurarea nivelului din sânge al proteinelor și este efectuat în săptămânile 14 - 16 de sarcină; aminocenteza - efectuată între săptămânile 16 și 18, presupune efectuarea unei puncții, are cea mai mare acuratețe în depistarea sindroamelor genetice.Astfel, posibilități pentru depistarea din vreme a malformațiilor există, dar sunt puține pacientele care apelează la ele. Cele mai multe nici nu au auzit de respectivele teste, o parte au aflat de pe forumuri sau de la prietene, dar cum medicul ginecolog nu le-a pomenit nimic sau le-a asigurat că „sarcina este fără probleme”, stau liniștite. Felicia M., de 29 de ani, este însărcinată în 14 săptămâni, iar ginecologul care îi urmărește evoluția sarcinii i-a recomandat să facă doar analizele generale obligatorii (hemoleucograma, glicemia, calcemia, transaminazele, creatinina și ureea sanguină, trigliceridele, RH-ul, serologia hepatitelor B și C, HIV). Despre testele genetice nici nu s-a pus problema, deși având în vedere stadiul sarcinii, ar fi timpul pentru efectuarea triplului test. La fel, Mirabela S., de 26 de ani, însărcinată în cinci luni, nu a aflat despre teste de la medicul curant, ci de pe Internet. Le-ar fi efectuat, dar prețurile sunt piperate. Bitestul costă în jur de 200 de lei, triplul test aproximativ 300 de lei, în vreme ce pentru investigațiile invazive, singurele care pot confirma cu certitudine prezența unei malfor-mații, ar trebui să dea întreg salariul și peste: aminocenteza costă în jur de 1.100 - 1.500 de lei, iar biopsia pla-centară ajunge până la 1.700 de lei. Pentru fiecare dintre teste, gravidele trebuie să scoată bani din buzunar - chiar dacă sunt asigurate, chiar dacă în legislație se bate monedă pe faptul că serviciile medicale sunt gratuite pentru ele. Motivul: testele genetice nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Tocmai din această cauză, nu sunt nici obligatorii. Rămâne la latitudinea pacientelor dacă le efectuează, din proprie inițiativă sau la recomandarea medicului și plătesc pentru ele, în medie, peste 2.000 de lei.Specialiștii ne-au spus că recomandă efectuarea testelor genetice doar pacientelor al căror istoric medical evidențiază risc de malformații. „Sunt mai multe categorii de gravide care fac testele genetice. Unele, din proprie inițiativă, pentru că vor să fie sigure că nu sunt probleme, chiar dacă au o sarcină normală. Altele au făcut anumite tratamente cu antibiotice pentru infecții și vor să aibă garanția că nu vor fi repercusiuni asupra fătului. Mai sunt și cele care efectuează testele la inițiativa ginecologului, dacă prezintă risc de malformații. Adică au mai multe sarcini pierdute și vor să afle motivul, au deja un copil cu malformații congenitale, au peste 30 de ani sau suferă de diverse afecțiuni care pot influența dezvoltarea fătului”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Victorian Păștilă, medic obstetrician-ginecolog în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Faptul că istoricul medical nu ridică probleme, nu este o garanție și o știu prea bine mămicile copiilor cu sindrom Down. Izabela S., din Constanța, a rămas însărcinată îhn urmă cu cinci ani, pe când avea 26 de ani. Toate analizele prescrise de medicul curant au arătat că avea o sarcină normală și nimic din antecedentele medicale nu dădea de bănuit. „Eram la primul copil, nu avusesem nicio sarcină pierdută, de aceea cred că medicul nu a avut motiv să mă trimită să fac testele genetice. De altfel, sar-cina a fost fără probleme. Ecografiile au fost bune, nimeni nu a suspectat nimic”, ne-a mărturisit mămica. A adus pe lume o minunăție de fetiță, care suferă însă de sindromul Down. La începutul lui 2009, constănțeanca a rămas din nou însărcinată, iar de data aceasta ea a avut inițiativa să efectueze toate testele posibile. „Triplul test a evidențiat risc ridicat de malformații, așa că am făcut și aminocenteza, unde îngrijorarea noastră a fost infirmată”, își amintește femeia, care a plătit pentru toate testele în jur de 1.500 de lei. Al doilea copil, în ciuda grijilor din timpul sarcinii, s-a născut perfect sănătos.Geneticienii sunt de părere că numărul nou-născuților cu anomalii cromozomiale s-ar reduce considerabil dacă părinții ar cunoaște din timp predispoziția genetică. Altfel spus, părinții ar avea, urmare a tes-telor genetice care îi vor informa corespunzător, posibilitatea să aleagă între a întrerupe sarcina și a aduce pe lume, posibil, un copil cu malformații. La întrunirea de anul trecut a Societății Române de Genetică Medicală, specialiștii au subliniat că rolul acestei ramuri a medicinii este de a asigura sănătatea viitoarelor generații. Ar avorta gravidele dacă ar afla că există o probabilitate mai mare sau mai mică de a aduce pe lume un copil cu malformații? Părerile sunt împărțite. Gravidele cu care am discutat au mărturisit că nici nu ar sta pe gânduri. „S-ar chinui și copilul, ne-am chinui și noi pe lângă el”, este de părere Felicia M. La rândul lor, ginecologii spun că pacientele parcă „se grăbesc” să avorteze, chiar și atunci când riscurile de dezvoltare a unei anomalii sunt reduse. „Ele pun problema avortului, pentru că au citit că există riscul de malformații dacă au urmat tratamente cu antibiotice, de exemplu. Le explicăm că sunt periculoase doar anumite antibiotice, nu toate și că se poate face tratament”, a afirmat dr. Victorian Păștilă. Sunt și gravide care insistă să păstreze sarcina, în ciuda rezultatelor testelor genetice care arată că există risc de malformații. „Și au fost situații când triplul test arăta modificări cromozomiale, dar copiii au fost sănătoși. Din cinci rezultate pozitive ale triplu-testului, doar unul este confirmat de amniocenteză, celelalte sunt fals-pozitive”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Mohamed Zaher, medicul ginecolog.O altă părere frecvent întâlnită în rândul gravidelor este că testele genetice sunt efectuate când sarcina este deja avansată și, oricum, nu mai pot recurge la avort. Dr. Mohamed Zaher le contrazice și subliniază că, dacă există considerente medicale care impun întreruperea sarcinii, legea și practica medicală permite efectuarea ei și după 14 săptămâni de graviditate. Altfel privesc opțiunea întreruperii sarcinii mămicile care au copii cu malformații. Ele au spus un NU hotărât avortului. „E greu să răspunzi la această întrebare, mai ales după ce ai un copil cu sindrom Down, pentru că îți schimbă percepția asupra vieții. Sunt sentimentali, sunt afectuoși, te fac să privești altfel viața. Dar medicii trebuie să recomande efectuarea testelor genetice”, ne-a mărturisit o mămică. De asemenea, Izabela S., în lumina experienței pe care o are crescând o fetiță cu Down, spune că, dacă ar ști că va avea posibilitățile financiare pentru a-i susține îngrijirea medicală, ar păstra sarcina.