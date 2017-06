Măiestrie culinară şi culoare la Festivalul Peştelui şi al Fructelor de Mare

Măiestrie culinară și culoare la Festivalul Peștelui și al Fructelor de Mare

Săptămâna a debutat în forță, la Mamaia, cu unul dintre cele mai așteptate evenimente ale primăverii - Festivalul Peștelui și al Fructelor de Mare. Ajunsă la cea de-a doua ediție, competiția este organizată de de Asociația Profesioniștilor în Gastronomie, împreună cu Aso-ciația Litoral - Delta Dunării și Res-taurantul Aurora din Mamaia.Festivalul s-a desfășurat sub forma unui concurs de artă culinară cu specific pescăresc și fructe de mare și s-a adresat bucătarilor și maeștrilor bucătari din restaurantele din toată țara. La această ediție, au participat concurenți din București, Brăila, Buzău, Năvodari, Olimp, Constanța și Mamaia.Preparatele au fost notate de un juriu format din maeștri ai artei culinare, precum Gheorghe Haneș, maestru bucătar multipremiat, Robert Voicu, de la Unilever România, Petrișor Tănase, fondator al Școlii de Maeștri în Arta Culinară din București și realizator de emisiuni gastronomice, Cerasela Lungu, câștigătoarea mai multor olimpiade și campionate de gastronomie, Cecilia Ene, de asemenea câști-gătoare a concursurilor interna-ționale de profil, și Ismail Chiptur, maestru în arta culinară.Marele premiu a ajuns la Înlarg Constanța, în timp ce pe locul întâi s-au situat preparatele de la Aurora Mamaia, Iaki Mamaia, Aqua by the Sea Constanța, Imperial Mamaia, Modern Năvodari, Dorna Mamaia, Zodiac Constanța, Popasul Pes-carilor Olimp, Mandala Mamaia, Madame Margo Constanța, Aqua by the Sea Constanța, Dobrogea Constanța, Valentino Brăila și Școala Bella Italia Brăila. Locul al doilea a fost adjudecat de Briza Pub & Beach Mamaia, Cinque Terre Constanța, Oxford Constanța și Casa cu Tei Buzău, iar pe locul al treilea s-a situat preparatul realizat de Beluga Mamaia