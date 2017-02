Maidanezii revin în forţă, în Constanţa. Haite de câini au pus stăpânire pe oraş

Maidanezii revin în forță, în Constanța. Haite de câini au pus stăpânire pe oraș

Problema maidanezilor pare scăpată de sub control, la Constanța. Zilnic, cel puțin doi, trei constănțeni ajung la spital mușcați de câinii fără stăpân care mișună prin oraș. Sunt din ce în ce mai mulți și unii au devenit agresivi. Autoritățile locale cunosc problema, însă încă nu au o soluție. Au fost lansate procedurile pentru reparația adăpostului și pentru contractarea de medici pentru sterilizarea câinilor comunitari, dar acestea ar putea dura luni de zile. Timp în care maidanezii vor ajunge să facă legea în oraș.Temutele patrupede s-au înmulțit vizibil în ultimele luni și umblă în haite, mai ales că sunt în perioada de împerechere. Pot fi văzute în cartiere, în centrul orașului, în apropierea școlilor și grădinițelor și chiar și în parcuri. O cititoare ne-a semnalat la începutul acestei săptămâni că o astfel de haită își face veacul în parcul din cartierul Poarta 6, chiar în apropierea leagănelor unde stau copiii. „Sunt foarte mulți, sunt agitați și par periculoși. Ce este acolo, parcul copoilor sau al copiilor?”, ne-a povestit femeia.Din păcate, astfel de scene pot fi surprise în multe zone ale orașului. Și în Inel II sunt foarte mulți maidanezi, mai ales în zona ghenelor, unde găsesc cu ușurință de mâncare. Dar mai toți maidanezii din oraș o duc bine pentru că întotdeauna se gă-sesc persoane care să-i hrănească. Pe malul portului, în urmă cu câteva zile, o haită de câini mânca de zor oase și carne de pui crude, oferite cu toată mărinimia de către angajata unui fast-food din zonă. Dincolo de modul incorect prin care angajații scapă de resturile animale, contrar legislației în vigoare, atitudinea aceasta nu este una de lăudat pentru că există riscul ca patrupezii să devină și mai agresivi.De altfel, directorul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, dr. Stela Halichidis, s-a arătat îngrijorat de numărul mare de pacienți mușcați de câini, înregistrați în ultima perioadă. Și, din păcate, foarte mulți prezentau plăgi foarte grave. Anul trecut, 1.377 de persoane s-au prezentat la spital cu răni provocate de animale, cele mai multe fiind mușcate de câini.Primarul Decebal Făgădău recu-noaște că s-a întârziat prea mult cu deciziile în ce privește soarta maida-nezilor în Constanța, dar spune că nici nu poate face toate lucrurile deodată. „Pentru a angaja personal, pentru a înzestra un asemenea serviciu de ecarisaj, ai nevoie de timp. În momentul în care am propus achiziționarea unui serviciu extern de ecarisaj, au fost luări de poziție. Or, atâta vreme cât am dezbătut prea mult și nu am putut face nici angajările, nici dotările pe de-o parte, iar pe de altă parte, ne opunem încheierii unui contract cu un prestator extern pentru situații de urgență, acum avem ce am semănat. Evident că voi remedia această situație, pentru că voi merge în paralel și cu achiziția serviciului până când vom construi serviciul funcțional și cu popularea biroului respectiv și cu înzestrarea lui. După aceea, lucrurile trebuie să fie separate. Municipalitatea să se ocupe de supervizarea activității și de adăpostul existent ce va fi mo-dernizat, dar și de construirea noului adăpost. Trebuie să înțeleagă toată lumea că pentru asta trebuie să avem cu cine, să avem buget și să parcurgem toate procedurile legale de achiziție. De asemenea, vom externaliza partea de capturare și transport. În momentul de față, adăpostul de câini funcționează cu voluntari, cărora le mulțumesc și le voi mulțumi ori de câte ori voi avea ocazia”, a explicat edilul.Potrivit acestuia, pentru funcționarea serviciului de ecarisaj este necesară angajarea a 15 persoane, inclusiv medici veterinari și îngrijitori. Totodată, ca și investiție va fi nevoie de extinderea și modernizarea adăpostului deja existent, care are 400 de locuri, sau amenajarea unuia mai mare. De asemenea, se va amenaja și dota un cabinet veterinar cu aparatură modernă. În plus, se vor achiziționa două autoutilitare pentru transportul câinilor fără stăpân. De asemenea, pe strada Caraiman va fi construit un alt adăpost pentru câinii fără stăpân.