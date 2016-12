Maidanezii, pericolul dintre morminte. Cimitirul Central, casă pentru haitele de câini

Oricine a ajuns de curând prin Cimitirul Central sigur s-a întâlnit cu haitele de câini fără stăpân care își fac veacul printre morminte. Unii sunt pașnici și se mulțumesc cu resturile ce le mai aruncă cei veniți să-și pomenească morții, alții sunt însă agresivi, latră și se reped la oameni.Maidanezii care au reușit să se refugieze de pe stradă în cimitir duc o viață destul de liniștită. Nu-i fugăresc hingherii, primesc mân-care de la oamenii miloși și dorm bine mersi la loc însorit. Nimeni nu pare să-i deranjeze. Nici chiar angajații cimitirului. „De câte ori mă duc la cimitir îi văd cum stau tolăniți pe morminte. Este urât, dar nu îi gonește nimeni. Una este să primească un os, o felie de pâine de la cineva și alta este să vină grămadă o haită întreagă, să tăbare pe sacoșele tale”, ne-a spus, indignată, Maria Popa, din Constanța.Am dat și noi o tură prin cimitir și am găsit patrupedele odihnindu-se chiar în apropierea aleii principale. Se întindeau sub razele de soare, să-și dezmorțească oasele. Au stat la poză și nici măcar atunci când am încercat să-i gonim nu s-au deranjat să se îndepărteze prea mult. S-au ridicat agale, s-au uitat urât spre noi și au plecat două alei mai departe. Unii s-au înmulțit chiar în cimitir și au adevărate familii ascunse prin bălăriile de pe mormintele părăsite.Locatarii vii ai cimitirului„Din când în când, paznicii îi mai fugăresc, mai cheamă și hingherii, dar nu reușesc să îi stârpească. Sunt de-ai casei. Am putea să glumim și să spunem că îi păzesc pe bieții oameni care zac în pământ. Sunt locatarii vii ai cimitirului. Atâta vreme cât sunt pașnici și nu deranjează pe nimeni, nu mușcă și nu sunt periculoși, nu văd de ce ar trebui scoși. Parcă mai însuflețesc zona asta așa de tristă!”, ne-a declarat un bărbat, mult mai îngăduitor decât majoritatea celor care trec prin zonă. Umorul negru nu ajută însă în multe situații. „Să-i dea afară din cimitir! Nu au ce căuta aici! Aici vin oameni necăjiți care nu vor să stea să țipe la câini sau să-i vadă mergând pe mormintele celor dragi. Sunt niște animale, să le ia hingherii!”, este de părere o altă femeie.Hingherii se ocupă de reclamațiile din cartiereReprezentanții Serviciului de Ecarisaj ne-au spus că ei de-abia fac față solicitărilor de cartiere și că nu au fost chemați de curând să adune câinii comunitari din Cimitirul Central. În prezent, sunt active numai două echipe de hingheri, care se ocupă mai ales de reclamațiile făcute de cetățeni. „Noi avem un grafic, dar, deocamdată, abia putem acoperi sesizările și reclamațiile venite din tot orașul. Toți câinii fără stăpân adunați de pe străzi sunt, inițial, propuși pentru adoptare și abia apoi, în funcție de decizia medicului veterinar, sunt eutanasiați. Baza noastră este deja supraaglomerată”, a declarat Cristina Itoafă, șeful Serviciului de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța.