Mai puţin de o treime dintre copiii autişti din Constanţa fac terapie gratuit

Mai puțin de o treime dintre copiii autiști din Constanța fac terapie gratuit

În Constanța sunt diagnosticați cu autism, la ora actuală, peste 150 de copii. O mare parte dintre aceștia nu beneficiază de niciun fel de terapie și nu sunt cuprinși în nicio instituție educațională, specială sau de masă. Pentru o altă parte, terapia este susținută cu eforturi financiare foarte mari din partea părinților și numai 32 dintre autiștii constănțeni beneficiază de programe terapeutice gratuite din partea autorităților locale. Atâția bani s-au găsit. Cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, sărbă-torită în fiecare an pe 2 aprilie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a deschis, ieri, porțile Centrului de Zi pentru Copii cu Autism. Ocazie cu care s-a făcut și o analiză a rezultatelor obținute la copiii incluși în programele terapeutice din centru. „În noiembrie am pornit cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor cu autism și a familiilor acestora, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale, prevenirea și combaterea marginalizării sociale a acestora în vederea incluziunii școlare și sociale. Acum putem afirma, cu mândrie, că toți copiii admiși în centru au făcut progrese măcar pe una dintre ariile de dezvoltare luate în considerare în terapie”, a explicat Stănuța Dae, șeful centrului. Ada nu vroia să interacționeze cu nimeni, plângea și țipa atunci când a venit prima dată în grupa de lucru a centrului. Acum zâmbește, este cooperantă, se joacă și imită diverse activități. Cu șase luni în urmă, Edi reacționa rever la toate schimbările de mediu și personal. În prezent, acceptă schimbările și are performanțe pe plan cognitiv. Raul nu răspundea la niciun fel de comenzi. Prin terapia urmată a ajuns să stea cuminte pe scaun, să colaboreze cu psihopedagogii și să execute sarcini simple. Acestea sunt numai trei exemple de evoluții favorabile ale copiilor autiști incluși în programul centrului. Însă mulți dintre copiii diagnosticați cu autism nu pot fi înscriși din lipsă de spațiu și de personal specializat. Lipsă de spațiu și de personal Din lipsă de psihopedagogi, centrul nu poate funcționa și după-amiaza, cu program after-school pentru copiii care au peste opt ani și merg deja la școală. „Ei nu pot veni la terapie dimineața, deoarece se suprapune cu orarul școlar, dar, deocamdată, au rămas în așteptare până când vor exista fondurile necesare prelungirii programului. Pentru unii terapiile sunt susținute de părinți, în limita posibilităților, însă costurile sunt foarte ridicate și, din păcate, sunt încă mulți copii care nu sunt incluși în programe terapeutice. Ne mobilizăm pentru a sensibiliza comunitatea și autoritățile, pe cele locale, într-un prim pas, și apoi instituțiile statului, pentru a crea serviciile și reglementările necesare compensării tulburărilor care apar la copiii afectați de autism”, a arătat Stănuța Dae. Potrivit directorului DGASPC Constanța, Petre Dinică, Consiliul Județean Constanța, unicul finanțator al actualului centru, intenționează să depună un proiect pentru construc-ția unuia mai mare, care să ofere terapie gratuită tuturor copiilor din municipiu Constanța, dar și celor din județ.