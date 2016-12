Mai mulţi bani pentru mămicile în concediu de creştere a copilului

Mai mulți bani pentru mămicile în concediu de creștere a copilului

Mămicile care optează pentru un concediu de doi ani de creștere a copilului vor primi mai mulți bani, în funcție de veniturile pe care le făceau înainte de a naște.Senatorii au adoptat, zilele trecute, o propunere legislativă prin care mamele care optează pentru un concediu de doi ani pentru creșterea copilului să beneficieze de o indemnizație al cărei plafon maxim a fost majorat de la 1.200 de lei la 3.400 de lei, pentru primele 12 luni din cei doi ani de concediu.Fostul ministru al Muncii, Mariana Câmpeanu, unul dintre inițiatorii propunerii legislative, a explicat că astfel a fost eliminată o discriminare care există între mamele care optau să stea în concediu de creștere a copilului un an și cele care stăteau doi ani.„Cine opta pentru primul an primea 600 de lei minimum sau 3.400 de lei maximum, iar cine opta și pentru al doilea an primea 600 de lei minimum sau 1.200 de lei maximum. Cel care opta pentru doi ani primea numai 1.200 de lei maximum și era o nedreptate, discriminare. Acum, vor primi la fel, indiferent cum optează. Este o eliminare a unei discriminări, dar este o picătură într-un pahar cu apă, pentru că sunt foarte puține mame care au dreptul la 3.400 de lei și optează pentru doi ani. În general, se întorc la carieră, pentru că au venituri mari”, este de părere fostul ministru.Potrivit acesteia, pentru a nu mai exista nicio discriminare, mamele ar trebui să primească de la început o indemnizație de creștere a copilului în funcție de veniturile avute - 85 la sută din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni.