Mai mulţi angajaţi ai DADL s-au îmbolnăvit subit după schimbarea directorului

Mai mulți angajați ai DADL s-au îmbolnăvit subit după schimbarea directorului

Schimbarea conducerii Direcției Apelor Dobrogea Litoral (DADL) i-a „îmbolnăvit” pe mai mulți angajați ai instituției. Noul director general interimar, democrat-liberalul Marian Mitrea, a afirmat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că o parte dintre șefii de departamente și patru dintre membrii comitetului director au absentat nemotivat de la serviciu în săptămâna care a trecut de la numirea lui în funcție. „Au fost multe situații, în această perioadă, cu care nu m-am mai întâlnit până acum. Am stat de vorbă cu mai multe persoane, într-o manieră în care, consider eu, nu aveau ce să-mi reproșeze, iar a doua zi nu au mai venit la muncă. Și-au luat concedii medicale, au plecat în delegații, au plecat fără să anunțe. Este vorba de șefii de formațiuni și de patru dintre cei cinci directori”, a afirmat Marian Mitrea. De altfel, în cursul zilei de ieri, directorul economic al DADL și-a făcut lichidarea, după ce, în ultimele zile a fost în concediu medical. Unii au plecat și cu mașinile de serviciu Motiv pentru care, a arătat Marian Mitrea, în perioada scurtă de când se află în fruntea DADL, preocupările lui au fost îndreptate către organizarea activității instituției. „Am găsit o instituție în gripaj (blocaj) și nu mă refer la gripa porcină invocată de fostul director, Laurențiu Marin. Am numit înlocuitori pe funcțiile respective, astfel că, în prezent, instituția lucrează normal”, a mai spus reprezentantul direcției. O parte dintre angajați au plecat și cu mașinile de serviciu, a mai arătat directorul interimar. Din cele cinci autoturisme care lipseau într-o primă fază din garajul instituției, în prezent mai trebuie returnat un Nissan, cu numărul de înmatriculare CT-60-VTS (nedorind însă să precizeze cine anume a condus mașina cu pricina) și un rând de chei de la un alt autovehicul. De asemenea, după primirea „călduroasă” pe care i-a făcut-o fostul director Laurențiu Marin (care, în ziua numirii noii conduceri în funcție, 10 noiembrie, i-a ținut la ușă pe noul director și pe prefectul Claudiu Palaz, invocând un ordin intern care interzicea accesul în instituție din cauza pandemiei de gripă porcină), Marian Mitrea a avut parte de o altă surpriză: atât fostul director general, cât și o parte dintre directorii adjuncți și-au sigilat birourile. Referitor la incidentul din ziua numirii, directorul DADL a arătat că s-a adresat organelor abilitate de cercetare, respectiv Poliției și Parchetului. De altfel, și prefectul Claudiu Palaz a depus, vineri, 14 noiembrie, plângeri penale din același motiv. „Nepregătit” pentru demararea de proiecte O urmare a respectivului incident a fost rezilierea contractului de prestări servicii, cu data de 18 noiembrie, cu firma de pază Zip Escort, ai cărei agenți de pază au participat la incident. Cât privește acuzațiile de incompatibilitate, aduse de fostul director, Marian Mitrea a explicat: „Am fost 18 ani salariat al unei societăți private (n.r. S.C. Util Navorep S.A.), administrator era altcineva. Sunt, într-adevăr, acționar și în prezent, dar am dreptul să rezolv situația în termen de 15 zile. Avocații mei lucrează la acest lucru, încă nu știu cum se va proceda. Firma respectivă a avut două contracte cu DADL, unul în urmă cu șapte sau opt ani, încheiat între timp și unul semnat în urmă cu doi ani, când director era Gheorghe Babu. Și acest al doilea contract, deși era perfect legal, a fost reziliat pe 11 noiembrie, prin acordul părților”. Pe de altă parte, cu privire la proiectele pe care intenționează să le promoveze sau să le pună în aplicare în calitate de șef al DADL, Marian Mitrea s-a declarat „nepregătit”. „Nu sunt pregătit, deocamdată sunt la nivelul de acumulare de informații, încă nu avansez nicio idee”, s-a scuzat el. A precizat însă că plănuiește să verifice toate contractele încheiate de instituție până la ora actuală.