Mai multe reţele de energie electrică au fost afectate din cauza vremii nefavorabile

Mai multe rețele de energie electrică au fost afectate din cauza vremii nefavorabile

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a ninsorii abundente si poleiului (in urma fenomenului de ploaie inghetata), sunt afectate retele electrice din raza de activitate a societatii Enel Distributie Dobrogea.Astfel, duminica, la ora 16:00, situatia se prezenta astfel: in judetul Constanța au ramas nealimentate partial 1 LEA (linii electrice aeriene), cu 2 posturi de transformare aferente. Un numar de 20 consumatori sunt afectati ( locuinte de serviciu din localitatea Mihail Kogalniceanu )Printre cauzele care au dus la producerea incidentelor, pe fondul conditiilor meteo deosebite, se numara izolatori sparti, cordoane si conductoare rupte ca urmare a depunerii de polei, crengi cazute pe liniile electrice aeriene.Sunt mobilizate mai multe echipe Enel Distributie Dobrogea si ale contractorilor pentru restabilirea in cel mai scurt timp a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor.Colaboram cu autoritatile locale, cu care pastram un contact permanent si care sprijina interventia echipelor Enel.