Mai multe păsări moarte au fost găsite în Constanţa

Mai multe păsări moarte au fost găsite în Constanța

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un iaz de decantare al unei Rafinarii din Constanta a ajuns sa fie o capcana mortala pentru pasarile migratoare. Biologii de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa spun ca pasarile au fost gonite de pe mare si lacuri atunci cind apele au inghetat. In cautarea hranei, ele au ales tocmai apa incalzita dar plina de chimicale de la rafinarie si acolo si-au gasit sfarsitul, scrie Realitatea.net. Biologii constanteni spun ca este pentru prima data cind se confrunta cu o asemenea situatie. Zeci de cormorani, lisite si chiar lebede au fost gasite moarte pe singurul luciu de apa din nordul litoralului, langa localitatea constanteana Corbu. Pasarile moarte au fost gasite de un fotograf amator care a si alertat autoritatile. Biologii de la Institutul de Cercetare Marina Grigore Antipa au plecat in aceasta dupa amiaza sa adune pasarile moarte. Reprezentantii platformei Petromidia sustin ca apa deversata de ei trece printr-o statie de epurare si abia apoi ajunge in iazul de decantare. Reziduurile sunt, conform Petromidia in conformitate cu toate normele de mediu si nu ajung in mare decit dupa ce sunt filtrate in acel iaz de decantare, dar angajatii rafinariei nu au cum sa impiedice pasarile salbatice sa se apropie de zona in cautarea hranei. Biologii constanteni vor preleva probe de apa pentru a stabili daca reziduurile de la rafianarie au depasit limitele legale, iar pasarile vor fi autopsiate de medicii veterinari pentru verificarea cauzelor mortii.