Mai multe localităţi, fără curent electric

Mai multe localități, fără curent electric

Consumatorii din localitatea Agigea nu beneficiază de curent electric, astăzi, timp de câteva ore.Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, SC Enel Distribuție Dobrogea SA - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor. Astfel, între orele 8,00 și 16,00, sunt afectați consumatorii din localitatea Agigea, cu străzile Constanța, Nicolae Titulescu, cu blocul A, scările A, B, C și D, blocul B, scările A, B, blocul C, scările A, B, C, D, blocul D, scările A și B, școala Ateliere.Localitățile Ciocârlia, Lanurile, Bărăganu și parțial Cobadin nu vor avea electricitate, astăzi de dimineață, timp de două ore.„Echipele Enel Distribuție Dobrogea, împreună cu echipe ale con-tractorilor vor efectua aceste lucrări, în regim de maximă mobilizare, pentru a reduce pe cât posibil perioada de întrerupere în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”, precizează reprezentanții ENEL.