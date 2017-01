Mai mult de 1.000 de constănţeni, daţi în şomaj tehnic

În numai două săptămâni

Mai mult de 1.000 de constănțeni, dați în șomaj tehnic

Mai bine de un an de zile, criza financiară a făcut ravagii în rândul firmelor românești. Multe dintre ele și-au tras obloanele și s-au declarat înfrânte, altele și-au concediat angajații și au funcționat în sistem de avarie, altele au supraviețuit de la o zi la alta, trăgând de fiecare contract și bănuț încasat pentru a-și plăti oamenii și datoriile către stat. În al doisprezecelea ceas, Guvernul a reușit să arunce un colac de salvare pentru agenții economici: șomajul tehnic. Aproape 50 de societăți constănțene au recurs deja la această soluție, întrerupând temporar contractul de muncă a peste 1.000 de angajați. Șomajul tehnic nu este o noțiune nouă, fiind prevăzută în Codul Muncii încă din 2008. Însă prin Ordonanța nr. 4/2010, Guvernul introduce, ca noutate, scutirea angajatorilor de la plata contribuțiilor sociale pentru indemnizațiile de șomaj tehnic, timp de cel mult 90 de zile. Măsura se vrea un colac de salvare pentru companiile românești pentru ca impactul crizei economice pe care o traversăm să fie cât mai puțin agresiv. Șomajul tehnic sau întreruperea temporară a contractului de muncă se face pe o perioadă limitată, de maximum 90 de zile. Facilitățile acordate angajatorilor au intrat în vigoare de la 1 februarie 2010, iar din data de 12 februarie, agenții economici pot depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța documentele privind declararea șomajului tehnic. Reprezentanții firmelor au obligația de a depune o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că au suspendat contractul individual de muncă al salariaților și că aceștia beneficiază de indemnizația de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar și că au întrerupt activitatea din motive economice. În județul Constanța peste 1.000 de angajați au intrat deja, de la 1 februarie sau vor intra, de la 1 martie 2010, în șomaj tehnic. În mai puțin de două săptămâni, peste 40 de firme au anunțat întreruperea temporară a contractelor de muncă a persoanelor angajate. „Până în prezent s-au înregistrat peste 40 de societăți ce vor introduce sau au introdus deja măsura șomajului tehnic pentru mai mult de 1.000 de salariați. Prevederea este valabilă nu numai pentru societățile comerciale, ci și pentru regiile autonome. Înainte să fie dată Ordonanța nr.4/2010, care oferă scutirea angajatorilor de la plata contribuțiilor la stat, nu au fost decât câteva cazuri sporadice de șomaj tehnic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă, Florina Vișan. Avantaje amare pentru angajați și angajatori Departe de a fi o măsură dorită, șomajul tehnic presupune avantaje atât pentru firma respectivă, cât și pentru angajat. Angajatorul își poate reduce costurile generale, întrerupând temporar activitatea firmei, își păstrează la dispoziția sa pe angajații valoroși și își micșorează cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale. La rândul său, angajatul ghinionist este, oarecum avantajat, deoarece își poate păstra totuși locul de muncă, el nefiind concediat, ci doar are contractul de muncă suspendat. În plus, el își păstrează calitatea de asigurat, în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, pentru concedii și indemnizațiile de asigurări sociale sau de sănătate. De asemenea, primește aproape la fel de mulți bani ca atunci când lucrează, poate chiar mai mulți, în funcție de numărul de persoane aflate în întreținere, deoarece indemnizația de șomaj tehnic este scutită de la plata contribuțiilor sociale. Perioada de șomaj tehnic se consideră vechime în muncă.