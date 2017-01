Așa se face turism în Constanța

Mahalaua de la Cazino (galerie foto)

Anul acesta, Cazinoul de pe faleza Constanței împlinește 100 de ani de la inaugurare. Un frumos „cadou”, atât pentru clădirea considerată emblematică pentru oraș, dar și pentru constănțenii și turiștii care vin în fiecare vară în zonă, pentru a o admira, ar fi fost finalizarea renovărilor, să-i fie redată strălucirea de altădată. În schimb, lucrările de reabilitare promise întârzie să înceapă. Scuze sunt destule: ba că mai este destul până la termenul limită dat pentru finalizarea lor (anul 2012), ba că firma care îl are în concesionare nu are fonduri. Semne ale degradării au apărut și pe faleză, căci fisuri adânci brăzdează pavajul, în dreapta și în stânga Cazinoului, iar bucăți din faleză au început să cadă în mare. Și la acest capitol există promisiuni de reabilitare, dar deocamdată doar asta sunt… promisiuni. Faleza - forma estivală a pieței Griviței De parcă acțiunea timpului și lipsa unei preocupări constante pentru conservarea acestor simboluri ale Constanței nu ar fi fost de ajuns, kitsch-ul a pus stăpânire pe zonă. Nici bine nu a început sezonul estival, nici bine nu au sosit primii turiști, că în preajma Cazinoului au răsărit gheretele în care comercianții oferă spre vânzare tot felul de chinezisme - de la poșetuțe de culori țipătoare, căni de prost gust, tot felul de scoici importate din țările asiatice, peruci, zorzoane și alte asemenea. La început erau două sau trei gherete, o tarabă și caricaturistul - obișnuit al zonei. Acum, zona este înțesată de gherete și pare să se fi transformat într-o formă estivală a pieței Griviței. Mai degrabă decât să îmbie turiștii să vină și a doua oară, ni se dezvăluie o imagine a penibilului: o faleză peticită, un edificiu încărcat de istorie, dar urâțit de intemperii și mâna omului, înconjurat de chioșcuri din pal, pe lângă care se învârt vânzători gălăgioși și cu un limbaj colorat. Decebal Făgădău: „Este ultimul an când au acces în zonă” Toată această amenajare a fost realizată cu „binecuvântarea” autorităților locale, căci vânzătorii - ce-i drept, doar o parte dintre ei! - au autorizație de la Primăria Constanța pentru a-și amenaja gheretele în zonă, după cum ne-a spus viceprimarul Decebal Făgădău. Edilul și-a exprimat, totodată, dezacordul față de ceea ce se întâmplă în preajma Cazinoului, adăugând că este ultimul an când astfel de activități mai sunt permise în zonă. „Noi am autorizat doar un anumit număr de puncte de vânzare în zonă, dar comercianții nu prea respectă nici numărul, nici amplasamentele indicate. Am fost duminica trecută pe faleză, am trimis Corpul de Control și vom mai trimite. Au fost eliberate autorizații și datorită unor considerente sociale, sunt oameni care au venit de multe ori în audiență, și la mine, și la domnul primar și am făcut o concesie, până la reabilitarea falezei. Dar este ultimul an când mai au acces pe faleză cu astfel de activități. După reabilitare nu vor mai avea voie decât artiștii, adică pictorii, caricaturiștii, muzicanții, care dau farmecul zonei. Ei vor avea chioșculețele lor, în stilul art-nouveau, pe care le-am și inclus în proiectul de reabilitare a zonei”, ne-a declarat viceprimarul. Reabilitarea va fi făcută când vor fi bani Cât privește proiectul pentru refacerea întregii faleze, despre care se tot vorbește de câțiva ani, autoritățile constănțene au primit încuviințarea Ministerului Dezvoltării să demareze studiile și expertizele. „Vineri am primit de la Ministerul Dezvoltării reavizarea planului de dezvoltare, avem astfel certitudinea că vom primi fondurile, putem să demarăm studiile și proiectul de fezabilitate. Mai precis, de acum știm ce avem de făcut, dar când va fi realizată reabilitarea, nu pot să spun. Trebuie licitații, apoi urmează perioada de contestații, va mai dura. În plus, până ajungem să primim fondurile, trebuie să cheltuim de la bugetul primăriei, iar în prezent nu sunt bani”, a completat viceprimarul. Proiectul de reabilitare vizează zona cuprinsă între Vraja Mării - Cazino - Portul Tomis și presupune consolidarea falezei, refacerea promenadei și a spațiului verde. Lucrările sunt estimate la peste trei milioane de euro. Până la demararea lor, autoritățile ar trebui să astupe, cu injecții de beton, fisurile apărute în ultima perioadă pe faleză. S-a tot afirmat că vor fi astupate, dar … a venit vara, iar turiștii se plimbă pe lângă indicatoarele proptite cu pietre care marchează fisurile.