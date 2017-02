Magda Bei, un om frumos şi un leader adevărat, ghidat de viziune şi dragoste de oameni

Magda Bei, un om frumos și un leader adevărat, ghidat de viziune și dragoste de oameni

Nominalizată „Femeia anului" la secțiunea Antreprenoriat, la Gala Premiilor Femeia Anului, organizată de revista Avantaje, Magda Bei consideră că dacă povestea ei poate inspira sau motiva și alte femei deja scopul său a fost atins. „Este important ca femeile antreprenor să se susțină, să formeze o comunitate și să-și dăruiască una alteia din emoțiile și experiențe dobândite în parcursul lor", este de părere Magda.Povestea sa implică însă tenacitate, seriozitate, multă muncă și, mai ales, iubire de oameni. Curajul este un atribut cu care te naști și simți că îl ai mereu ca avantaj în startul acțiunilor tale, dar, dacă îl exersezi ca Magda, în alte trei afaceri până la 24 de ani, restul vine de la sine. Totul este completat însă de viziune și de pasiune.În urmă cu 18 ani, Magda Bei punea bazele Graphtec Design, cu 5.000 de euro împrumutați de la un prieten de suflet. Acum, compania are o cifră de afaceri de peste zece milioane de lei, cu o echipă de 120 de oameni și numără 35.000 de tipuri de proiecte customizate realizate. Magda se implică în programe educaționale pentru tineri și viitori antreprenori și promovează permanent și cu îndârjire, antreprenoriatul feminin.Crezul său este că „afacerile se fac cu și din iubire de oameni" și se ghidează după el atunci când își construiește echipa, când își susține proiectele, când comunică, când planifică. Dintotdeauna a pus preț pe oamenii din companie, a investit în pregătirea lor profesională, lucru care, cu exigență și siguranță, a condus către responsabilizarea individuală a participanților din echipa sa. Totuși, mereu a contat relația umană și emoția, cea care unește și creează legături frumoase, pe viață.„Magda Bei – o femeie de afaceri prezentă sută la sută în afacerea pe care o conduce. Este un leader care are o încredere nelimitată în tot ceea ce face, care se cunoaște foarte bine pe sine și acționează în conformitate cu valorile în care crede, fapt ce îi înnobilează misiunea. Magda promovează feminitatea în afaceri și transmite în comunitate seriozitate, putere și bucuria lucrului bine făcut!", spune Elena Coandă, președintele Patronatului național al femeilor de afaceri din IMM-uri.Magda Bei este mentor în asociații de tip start-up, prin programul Upgrader, dăruind în mod voluntar din cunoașterea sa prin experiența pe care o deține. Pentru că este important de la cine înveți, în iunie 2016, a devenit Membru Certificat „John Maxwell", unde a învățat să aplice în afaceri leadershipul personal și susține cu tărie antreprenoriatul feminin, slujind cu dedicație titlul de Ambasador Elite Business Women. „Cred că împreună putem promova și dezvolta antreprenoriatul feminin în România. Femeile trebuie să-și facă auzită vocea", este de părere Magda Bei.„Dacă ar trebui să o caracterizez pe Magda în doar o frază, probabil aș spune că este un om frumos, care împărtășește cu generozitate bogăția sa sufletească și bagajul experiențelor profesionale și umane proprii, cu cei din jur. Sub aparenta fragilitate se află un manager puternic, tenace și ambițios, care a creat alături de soțul și echipa sa o firmă puternică, un brand cu care Constanța se mândrește. Anul trecut, Magda s-a alăturat Asociației Business Opportunities for Women Constanța, contribuind prin expertiza profesională, prin dăruire și dorința de implicare la întărirea echipei noastre care de peste 15 ani s-a dedicat dezvoltării antreprenoriatului feminin în Dobrogea și susținerii de proiecte comunitare. Magda Bei este prietenul pe care ți l-ai dori și managerul pe care sigur l-ai respecta", o caracterizează Mihaela Belcin, fondatorul Asociației Business Opportunities for Women Constanța.