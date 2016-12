Magazinele second-hand au invadat Constanţa. Cine se îmbracă de la "mâna a doua"

Magazinele second-hand au invadat Constanța. Cine se îmbracă de la "mâna a doua"

Magazinele second-hand s-au înmulțit în ultima perioadă. În fiecare cartier al Constanței este cel puțin un astfel de magazin, iar, mai nou, sunt și în marile centre comerciale. Constănțenii sunt, se pare, din ce în ce mai interesați de astfel de achiziții, la prețuri mici, chiar dacă nu sunt noi-nouțe. Și, contrar așteptărilor, printre clienții fideli sunt persoane care își permit să-și cumpere haine noi, dar sunt mereu în căutare de chilipiruri de firmă.„Pentru că sunt produse aduse din străinătate, mai ales din Statele Unite, majoritatea hainelor sunt de la branduri renumite. Sunt haine de calitate, care nu au defecte și nici nu sunt uzate. Noi actualizăm săptămânal colecția și avem cliente care vin în ziua respectivă, stau și câte o oră în magazin și își aleg ce le place cel mai mult. Pleacă uneori cu trei patru rochii de firmă pe care nu dau mai mult de 100 lei. Deci merită. Și revin întotdeauna”, ne-a povestit proprietara unui magazin second-hand din cartierul Inel II.Prețurile sunt chiar și de zece ori mai mici decât la produsele noi, așa că nu este de mirare că magazinele second-hand sunt mereu pline cu clienți. O bluză cu mânecă lungă costă de la 7 până la 11 lei, un pulover este 15 lei, o vestă de lână 17 lei, o rochiță 19 lei, o geacă 30 - 50 lei. Unele magazine sunt specializate numai pe haine, altele aduc și încălțăminte, perdele, articole de casă sau chiar jucării. O față de masă de firmă costă doar 3 lei, iar o perdea de in 15 lei. Încălțămintea de sezon nu e mai mult de 20 - 30 lei, iar poșetele le puteți lua și cu 10 lei. Iar dacă urmăriți zilele cu promoții găsiți prețuri și mai mici.„Prima dată am intrat de curiozitate și sceptică într-un magazin second- hand din centrul orașului. Auzisem de la prietene că își găsesc acolo tot felul de haine frumoase, aproape noi și foarte ieftine. Am fost puțin dezamăgită pentru că îmi închipuiam că toate hainele sunt ok, dar multe sunt demodate sau în mărimi foarte mari. Dar, tot uitându-mă printre umerașe am găsit o rochiță frumoasă și am luat-o. Am dat atunci 12 lei pe ea. O mai port și acum și este în stare foarte bună. Am început apoi să mă duc din ce în ce mai des în astfel de magazine și să îmi cumpăr diferite lucruri. Am o regulă: nu cumpăr decât lucruri foarte puțin uzate, din colecții noi și din materiale de calitate. Și până acum nu am luat țeapă”, ne-a declarat Irina.Atenție, la pericole!Chiar dacă prețurile sunt imbatabile, trebuie să fiți foarte atenți la ce cumpărați de la SH. Reprezentanții Protecției Consumatorilor ne avertizează că multe din produsele de pe piață nu sunt sortate și igienizate corespunzător înainte de a fi scoase la vânzare. Conform legislației în vigoare, textilele uzate trebuie supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție.„Îi sfătuim pe consumatori să nu achiziționeze astfel de articole decât din magazine sau raioane specializate în acest sens, în niciun caz de la tarabe sau de pe stradă, unde se eliberează documente de cumpărare, cum ar fi factură, bon fiscal, chitanță fiscală, de care vor avea nevoie în caz de reclamație. După ce s-au asigurat că sunt în stare bună, consumatorii trebuie să se asigure că acestea au fost supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție, efectuate de persoane fizice sau juridice specializate în domeniu și că sunt însoțite de un document de certificare, distinct pentru fiecare lot. Dacă nu sunt însoțite de documentul certificator, există riscul de a contacta diverse infecții și micoze”, ne recomandă Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.