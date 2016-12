Magazinele Cora sprijină Crucea Roşie Constanţa

Magazinele Cora sprijină Crucea Roșie Constanța

Sub sloganul „Și tu poți dona din toată inima!”, Cora România ajută 12 organizații umanitare în cadrul campaniei anuale Luna Cora - Luna inimilor deschise, care se desfășoară în perioada 30 aprilie - 31 iunie, în toate magazinele Cora.Cele 12 magazine ale rețelei invită clienții să doneze suma pe care o doresc la casele de marcat, în contul unei organizații de caritate. Fiecare magazin va completa suma strânsă de la clienți cu o donație generoasă, iar toți banii vor merge către 12 organizații partenere. Anul trecut, în acest fel, s-au strâns nu mai puțin de 150.000 de euro. La Constanța, toți banii colectați se duc către filiala Crucea Roșie.„Anul trecut am strâns 150.000 de euro cu zece magazine deschise și sperăm ca anul acesta suma să fie și mai mare, având în vedere că participă și magazinele Cora Brătianu și Cora Ploiești, două magazine care s-au deschis după terminarea campaniei din 2013. Sumele strânse pleacă la oameni care au mare nevoie de ajutor, iar noi ne bucu-răm an de an că reușim, cu sprijinul clienților, să le fim de folos”, a declarat Ana Maria Florea-Harrison, responsabil PR Cora România.