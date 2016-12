Magazine noi şi branduri internaţionale, în premieră, la Constanţa, în City Park Mall

Magazine noi și branduri internaționale, în premieră, la Constanța, în City Park Mall

Șantierul de la City Park Mall avansează pe zi ce trece. În curând, va fi deschisă noua aripă, extinsă, iar branduri internaționale vor ajunge în premieră, la Constanța.Cosmeticele de la Pupa, Yves Rocher, produsele de îngrijire Sabon și jeanșii Levi’s sunt deja disponibile pentru constănțeni. În perioada umediat următoare, o pleiadă de noi branduri sunt așteptate să-și facă apariția în City Park Mall.Foarte bine cunoscute și apreciate de către români pentru calitatea produselor și a serviciilor de îngrijire și machiaj pe care le oferă clienților, Sephora, MAC și Melkior vor inaugura noile magazine la începutul acestei veri, iar celebrul salon de înfrumusețare Anastasia Beverly Hills, apre-ciat de vedetele internaționale, urmează să deschidă prima locație din afara Bucureștiului, tot la City Park Mall.Magazinele Reserved, Mohito, House, C&A, New Yorker, Motivi, Victoria Gallery, Louis Purple, DS Damat, Colins, CCC, Kultho, Teilor, Pimkie, Hermosa, Lego, Noriel Megastore, Geox, Altex, Deichmann și English Home vor fi și ele inaugurate în City Park Mall în săptămânile ce urmează.Mai mult, alte câteva branduri au decis să intre pentru prima dată în România, direct pe piața constănțeană, precum brandul de cosmetice profesionale NYX.În plus, World Class realizează o investiție semnificativă, de peste un milion de euro, la Constanța. Liderul de piață în industrial welness autohtonă va inaugura în iunie, la City Park Mall, un nou club de fitness. Locația se va întinde pe o suprafață de peste 1.700 de metri pătrați și va pune la dispoziția clienților o sală de sport cu echipamente de ultimă generație, un studio de aerobic și o sală modernă de cycling. De asemenea, centrul include o zonă de functional trening, dotată cu cele mai noi accesorii de fitness, precum TRX, Bulgarian Bags și Core Bags.Pasionații de sport se vor putea încărca cu energie în piscina semi olimpică sau deconecta de la activitățile zilnice în sauna uscată. Noul World Class se va dezvălui sub un design modern și elegant, iar tavanul skylight va oferi o infuzie de lumină naturală, creând o atmosferă relaxantă în toate zonele clubului.